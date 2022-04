Il colonnello in pensione investe e lascia una donna di 80 anni con le ossa rotte: «Ero ubriaco», riferiscono i parenti

All'inizio del Venerdì Santo, hanno riferito dal distretto di Surco che un colonnello PNP in pensione, identificato come Manuel Alejandro Bezada Pérez, investì, mentre apparentemente era ubriaco, María Luisa Jacobo Almeyda, una donna di 80 anni che vendeva frutta nel passaggio di Santa Isabel.

Secondo testimoni, i passanti della zona hanno dovuto fermare con la forza Bezada Pérez, che ha cercato di scappare dopo essere salita sul marciapiede e ha investito l'ottuagenaria con il suo veicolo alle 8 del mattino.

«Mia nonna era sul marciapiede a vendere la sua frutta. Il poliziotto l'ha appena afferrata. C'erano più persone, ma sono scappate tutte. Essendo più grande, non è riuscita a fuggire», ha detto Milagros Torres Yataco a Infobae.

I parenti di Jacobo Almeyda lo hanno riferito, essendo appartenuto alla polizia nazionale peruviana, avrebbero coperto il colonnello pensionamento, dal momento che, dopo l'incidente, non sono stati in grado di formalizzare la denuncia presso il commissario Surco.

Al momento, Manuel Alejandro Bezada, risultato positivo al dosaggio etilico e, inoltre, guidava con il SOAT scaduto dal 2012 , è in stato di fermo, tuttavia, i parenti della vittima hanno ritenuto che stiano solo cercando di nasconderlo fino a quando i grammi di alcol non entreranno il suo sangue è ridotto.

«Mezz'ora dopo il colpo, è arrivato un poliziotto per prendere l'auto del colonnello. Finora è in custodia, ma non riesce a trovare il rapporto della polizia. Nel dosaggio etilico ha 1,24. Il problema che abbiamo è che non possiamo presentare la denuncia, ci hanno detto che sarà possibile farlo solo lunedì», ha detto. «I poliziotti ci hanno informato che la SOAT è scaduta anni fa», ha aggiunto.

NON LA OPERERANNO.

La situazione di Jacobo Almeyda è grave. Si trova all'ospedale Casimiro Ulloa con una gamba e delle costole rotte. «Ha colpito la schiena e la spina dorsale, la caviglia è fratturata e la gamba è ingessata», ha detto la nipotina.

Nonostante le sue condizioni, la vecchia ha ricevuto una dimissione medica a causa della mancanza di letti. L'ospedale ha anche informato i suoi parenti che non saranno in grado di operare l'ottuagenaria a causa della mancanza di personale medico a causa delle vacanze pasquali, quindi dovrà tornare in ospedale la prossima settimana.

«Lo hanno già dimesso, perché non hanno letti. La tengono in un passaggio in tutto il freddo e la polvere che entra. L'hanno ingessata e le hanno dato delle pillole, ma sta male. Non sappiamo come la sposteremo perché sta soffrendo molto», ha detto.

«Le persone che lavorano qui ci hanno persino detto che possono essere necessari fino a 3 mesi per programmare l'operazione, mentre lei soffre», ha detto.

Infine, hanno esortato le autorità a rispettare i loro obblighi e a far ricadere tutto il peso della legge su Manuel Alejandro Bezada Pérez. La famiglia di María Luisa Jacobo Almeyda si aspetta inoltre che la persona responsabile dell'incidente si faccia carico delle proprie azioni e risponda finanziariamente con le spese corrispondenti.

«Chiediamo che la portino in un altro posto per cure migliori. In una clinica o in uno stabilimento dove possono aiutarla. Non sappiamo cosa fare in questa situazione e mia nonna è quella che ne soffre», ha detto.

