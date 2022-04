I deputati del PRI avvertono le conseguenze contro Carlos Miguel Aysa per aver sostenuto la riforma elettrica

Dopo che il deputato del Partito Rivoluzionario Istituzionale (PRI), Carlos Miguel Aysa, ha annunciato che voterà favore della riforma elettrica che promossa dal presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), i legislatori tricolori hanno avvertito che la decisione del suo collega compagno di panchina avrà conseguenze.

Partecipando al Twitter Space Betrayal da parte di un'ambasciata, organizzata da cittadini legati al tricolore, il legislatore Laura Haro ha affermato di essere chiaro sul loro obiettivo di votare insieme contro il Morena National Regeneration Movement nella Camera bassa, in quanto «è chiaro che vuole solo generare pressione e logorarsi a cui hanno deciso di votare contro».

Riguardo al voto a favore di Aysa, il politico ha precisato che il Consiglio Politico Nazionale (CPN) del partito ha ordinato un voto contro l'iniziativa e che «è chiaro che chi viola questa decisione rischia di essere espulso».

Da parte sua, il vice Xavier González ha detto che se Aysa voterà a favore della riforma dell'elettricità, la sua carriera politica cadrà.

«Non c'è spazio qui per una persona che tradisce in quel modo quando, si suppone, andiamo insieme», ha sottolineato.

Nel frattempo, la deputata Sofía Carvajal Isunza ha assicurato che i 70 legislatori che compongono il banco del PRI hanno un impegno nei confronti del Messico, quindi voteranno contro la riforma.

Il legislatore ha sottolineato che il blocco rimane unito «per il buon lavoro svolto dal vice e presidente nazionale del PRI, Alejandro Moreno e dal coordinatore parlamentare, Rubén Moreira alla Camera».

Sull'annuncio di Carlos Miguel Aysa, si è detto prevedibile perché era una persona «molto immatura».

