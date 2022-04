Gabriel Quadri prevede la sconfitta di AMLO con Electric Reform: «Vuole una vittoria come ci vuole»

Il controverso deputato del Partito di Azione Nazionale (PAN), Gabriel Quadri de la Torre, che si è posizionato come uno dei più accaniti critici del governo di Andrés Manuel López Obrador (AMLO), si è lanciato ancora una volta contro la riforma dell'elettricità.

Questa proposta è stata classificata come una battuta d'arresto che non cerca di investire in energia pulita, così come che aumenterà il prezzo dell'elettricità.

D'altra parte, si è discusso anche della questione del litio, che ha causato una propria discussione, in quanto l'industria mineraria ha sostenuto che il paese non dispone delle infrastrutture necessarie per effettuare l'estrazione di minerali.

Ma il chief executive ha insistito sul suo ruolo strategico per l'economia del Messico e per le future generazioni del Paese. Ha anche detto che se la Riforma non fosse stata approvata domenica prossima, 17 aprile, avrebbe inviato una proposta per riformare la legge mineraria.

El presidente afirmó que si no se aprueba Reforma Eléctrica, se enviará reforma para proteger litio

Tuttavia, il panista ha assicurato che il presidente cerca una vittoria comunque avvenga cercando di riservare lo sfruttamento del litio per mano della nazione, che farà sì che la nazione venga portata «tra le gambe».

Ha anche parlato del voto della Riforma e ha dichiarato che López Obrador, o come Caligola si riferisce a lui, aveva perso contro le risoluzioni del Corte suprema di giustizia della nazione (SCJN) nelle votazioni in relazione all'Electrical Industry Act (LIE).

Va ricordato che in quelle votazioni, nonostante il fatto che la legge fosse approvata come costituzionale, sette degli undici ministri hanno votato per la sua incostituzionalità. C'era solo un voto per la decisione da prendere.

Di fronte a questi eventi, persone come Santiago Creel Miranda hanno affermato che non era necessario, poiché l'articolo 27 prevede già che il litio, essendo una risorsa naturale nel territorio messicano, fosse sotto la protezione della nazione.

La Reforma Eléctrica será votada este domingo 17 de abril

D'altra parte, Quadri ha confrontato questa decisione con quella delle misure in altri paesi che hanno scelto di nazionalizzare la risorsa, come la Bolivia con Evo Morales, che, ha assicurato, è stato un fallimento.

Questa critica fa parte dei recenti eventi dopo l'annuncio che il deputato Carlos Aysa Damas del banco del Partito Rivoluzionario Istituzionale (PRI), ha dato il suo sostegno alla Riforma Elettrica nonostante il partito tricolore sia andato nella direzione opposta.

El diputado priista decidió dar la espalda a su partido para votar a favor de la Reforma

Per questo motivo, è stato condannato da numerose figure della politica messicana così come da giornalisti, commentatori e molti altri, che hanno descritto la sua decisione come «tradimento della patria».

Certo, c'è stato anche chi ha applaudito questa decisione attraverso i loro social network. I membri del partito Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) e legati al partito ufficiale, hanno applaudito il suo turno, che hanno notato come un atto patriottico.

Allo stesso modo, Gabriel Quadri ha assicurato che AMLO ha già 11 voti di opposizione a favore della Riforma.

