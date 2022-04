Francia Márquez ha preso gli scandali di Agro Income Safe e «abudinato» di fronte ad Álvaro Uribe

Raramente la candidata alla vicepresidenza Francia Márquez risponde alle domande che le vengono poste dai suoi detrattori politici. Tuttavia, una recente critica inviatagli dall'ex presidente Álvaro Uribe Vélez sarebbe stata l'ultima goccia che ha portato alla risposta del il terzo candidato ha votato in tutte le consultazioni interpartitiche il 13 marzo.

Tutto è iniziato dopo che il capo naturale del Centro Democratico ha assicurato che «Doña Francia», come racconta la formula vicepresidenziale di Gustavo Petro, non è «stupida» da incontrare che Márquez è affiliato a Porvenir, uno dei fondi pensione privati della Colombia.

Va ricordato che il leader sociale ha anche posto una posizione dura nei confronti delle società private in cui i cittadini contribuiscono alle loro pensioni. Il trino di Uribe ha suscitato grande scalpore nel Paese e molteplici reazioni, tra cui quella della stessa Francia Márquez.

Il candidato alla vicepresidenza non solo ha messo in discussione il trino dell'ex presidente, che ora è indagato per due crimini, ma ha anche portato diversi degli scandali in cui sono stati coinvolti i suoi ex funzionari.

Ad esempio, Márquez gli ha ricordato la questione del reddito agricolo sicuro, per il quale Andrés Felipe Arias (ex ministro dell'Agricoltura del governo Uribe) rischia una pena detentiva. Ha persino usato il termine abudinear per riferirsi allo scandalo del Ministero delle TIC in cui sono stati raccolti più di 70 miliardi di pesos per fornire internet alle aree rurali del paese.

Va ricordato che l'abudinear si riferisce al cognome dell'ex ministro delle TIC, Karen Abudinen, che si dice sia la principale persona presumibilmente responsabile della perdita di quella somma milionaria di denaro del governo. Per questo numero, Abudinen ha dovuto rinunciare al portafoglio nel 2021.

Questi eventi non sono passati inosservati a Francia Márquez, che ha ricordato i suddetti scandali nel suo trino di risposta, chiamò sarcasticamente l'ex capo dello Stato «don Álvaro» e si dissociò da qualsiasi atto di corruzione che potesse renderla infangata.

Finora, Uribe non ha risposto al vizio di Gustavo Petros. Tuttavia, il suo post di risposta ha già più di 14.000 like e centinaia di commenti da petristi che hanno celebrato la risposta di Marquez all'ex senatore del Centro Democratico.

Non è il primo che Álvaro Uribe ha sollevato interrogativi contro la formula vicepresidenziale del Patto storico. Recentemente, si è saputo che il candidato alla vicepresidenza è stato uno dei beneficiari del reddito solidale, che mira a sostenere i cittadini che si trovano in una situazione economica difficile.

L'ex presidente ha risposto a un trino di un media che ha condiviso le notizie che coinvolgono il candidato e ha parlato di aiuti finanziari senza menzionare direttamente Francia Márquez. «Vorrei che Solidarity Income si espandesse a 5 milioni di famiglie povere e aumentasse l'importo», ha scritto Uribe sul suo account Twitter.

L'ex senatore ha sottolineato che la sovvenzione dovrebbe avere reciprocità come «studiare, lavorare, prendersi cura della famiglia, assumersi responsabilità specifiche con l'ambiente».

Pochi giorni fa differiva anche da Márquez per le sue difese contro i Colpensiones. Uribe ha detto al leader afro che avere meno pensionati «non è corruzione»; anzi, ha persino spiegato perché la sua posizione sarebbe sbagliata, secondo lui.

«Doña Francia, in un sistema giovane come quello dei fondi, avere meno pensionati NON È CORRUZIONE, i soldi sono lì nel conto individuale di ogni lavoratore, con rendimenti inflazionistici più 8, per garantire la pensione quando soddisfano i requisiti», ha detto Álvaro Uribe sul suo profilo Instagram.

