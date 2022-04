Erik Rubín ha inviato un messaggio ai suoi hacker dopo aver recuperato il suo Instagram

Dopo aver recuperato il suo account Instagram, Erik Rubín ha caricato questo video

Qualche giorno fa, mentre Erik Rubín era in vacanza, il suo account Instagram è stato violato da una persona strana, come riportato da Andrea Legarreta sul suo profilo su questo social network.

Una volta che il cantante Timbiriche ha ripreso il controllo del suo account, ha registrato un video in cui ha inviato un messaggio ai suoi «hacker», nella registrazione poteva essere visto molto serio spiegare la situazione e poi ha iniziato a fare una danza come una presa in giro, perché non potevano togliere l'accesso al suo Instagram.

La casella dei commenti era piena di commenti di supporto da parte dei suoi colleghi, tra cui Adrian Uribe, Alex Soto, Roxana Castellanos ed Elías Cervantes della band Magneto.

Un paio di giorni fa, Andrea Legarreta ha interrotto le sue vacanze di Pasqua lontano dai social media per riferire che l'account Instagram di Erik Rubín era stato violato.

La situazione si è verificata mercoledì 13 aprile, durante il viaggio di famiglia che avrebbero portato in Europa e per diverse ore i fan di questa famiglia non sapevano se erano riusciti a recuperare l'account.

Di fronte alla disperazione, la presentatrice ha scelto di avvertire i suoi fan, la collega conduttrice di Hoy ha sorpreso i suoi quasi 6 milioni di follower sulla piattaforma dalle sue storie con una notizia inaspettata: «Hanno violato l'account Instagram di Erik! Per favore non aprire link o messaggi che invii da lì! Stiamo cercando di riaverlo», ha scritto.

Per molte ore, l'account è apparso «invisibile» nelle ricerche, ma è stato rapidamente recuperato un paio di giorni dopo. All'epoca, né l'attrice né le sue figlie condividevano ulteriori informazioni al riguardo sui loro social network.

Non è la prima volta che un artista messicano segnala il suo hacking sui social media durante la sua visita nel continente europeo. È stato nel settembre 2021 che Geraldine Bazán ha attraversato una situazione simile e ha condiviso la sua esperienza con i suoi follower su Instagram una volta riacquistato il controllo completo del suo profilo dopo circa 24 ore.

«Attenzione, il mio account è stato violato (...) per favore ignora qualsiasi messaggio», ha scritto nei suoi racconti.

Come ha spiegato l'attrice di soap opera in quell'occasione, durante il suo soggiorno in Spagna ha notato che qualcosa di molto strano ha iniziato ad accadere sui suoi social network dopo essersi collegata al servizio internet gratuito offerto da alcuni ristoranti locali e ha subito preso precauzioni, ma ha dovuto ancora aspettare per esserlo in grado di rientrare in lei ha sicurezza.

Per quanto riguarda la sua vita professionale, Erik Rubín è stato coinvolto in una controversia pochi giorni fa, poiché a quanto pare ha quasi baciato Apio Quijano, che ha compiuto il suo compleanno il 15 aprile.

Nel video virale, è stato possibile vedere che il membro di Kabah e quello di Timbiriche stavano cantando e hanno deciso di avvicinarsi l'uno all'altro per un abbraccio, tuttavia hanno prolungato il momento per diversi secondi lasciando pochissima distanza tra le loro labbra.

In seguito, hanno ballato brevemente, hanno iniziato a chinare la testa fino a quando non si sono incontrati e alla fine si sono separati senza specificare il bacio; da parte loro, la tensione tra il pubblico era aumentata al massimo, poiché alcuni fan stavano già urlando di emozione per l'approccio affettuoso.

Dopo l'incontro, Erik Rubín è venuto ad abbracciare altri membri di Kabah e ha continuato con lo spettacolo. Da parte loro, i netizen si sono occupati di rendere virale la breve registrazione e hanno assicurato di essere «la nuova coppia» del tour nostalgico.

