Edgar Benitez ha motivato per Universitario vs Alianza Lima: «Le classiche sono vinte»

Edgar Benitez non ha iniziato ad Alianza Lima nelle ultime partite dopo il suo infortunio all'inizio della stagione. Il paraguaiano non ha trovato posto nello schema di Carlos Bustos dopo il recupero, ma dopo i suoi buoni minuti con un gol contro il Colo-Colo per la Copa Libertadores a metà settimana, ha una grande possibilità di iniziare questa domenica contro Universitario per la Liga 1 2022. L '"uccello» era motivato nel precedente.

«Ogni classico ti motiva, è un ambiente diverso. Le classiche sono vinte e speriamo di tornare nel migliore dei modi per vincerla . È una partita diversa in cui si giocano molte cose», ha commentato il classico del calcio peruviano in un'intervista al programma Football Como Cancha di RPP Noticias.

Inoltre, ha anche parlato della dura sconfitta per 2-1 contro la squadra cilena dal gruppo F del torneo internazionale. «L'idea era di cercare un risultato positivo, ma i primi minuti sono diventati un po' complicati per noi. Nel secondo tempo siamo migliorati molto, ma ci è rimasta la sensazione di aver fatto le cose un po' meglio», ha detto.

Il veterano giocatore paraguaiano ha segnato il suo primo gol stagionale nell'ambito del secondo turno del girone F della Copa Libertadores 2022. Il calciatore è apparso togliendosi il portiere dalla schiena e incrociando un tiro in porta dopo un ottimo gioco collettivo degli «intimi» contro il «Chief». Non segnava dall'agosto 2021, quando segnò Sport Huancayo nel pareggio per 1-1 per la seconda fase della Liga 1.

Ricordiamo che Edgar Benitez ha già giocato un classico contro l'Universitario ed è stato l'anno scorso , quando Alianza Lima ha vinto 2-1 al National Stadium. L'ex nazionale ha giocato fino ai 66 minuti. I gol sono stati segnati da Ricardo Lagos e Axel Moyano. Nelson Cabanillas scontato per le «merengues».

DATA E ORA DELL'UNIVERSITÀ VS ALIANZA LIMA

Entrambe le squadre si incontreranno allo stadio Monumental de Ate dalle 15:00 (ora peruviana) e avranno 57.000 biglietti abilitati per i tifosi locali. La partita, che si giocherà nell'ambito della decima data del torneo di apertura della Lega 1 2022, sarà trasmessa sul canale GOLPERU. Il responsabile della giustizia sarà Kevin Ortega, che ha già diretto i classici.

LE ULTIME CINQUE PARTITE: UNIVERSITARIO VS. LIMA ALLI

2021: Università dello Sport 1 - 2 Alianza Lima

2020: Università dello Sport 2 - 0 Alianza Lima

2019: Università dello Sport 1 - 0 Alianza Lima

2019: Alianza Lima 2 - 3 Università dello Sport

2018: Alianza Lima 2 - 1 Università dello Sport

ÁLVARO GUTIÉRREZ SI AFFIDA ALLA SUA ESPERIENZA NEI CLASSICI

Álvaro Gutiérrez ha guidato grandi club in Sud America, come il Peñarol dall'Uruguay o l'LDU di Quito dall'Ecuador. In quegli anni ha anche giocato classici e ha acquisito esperienza, che lo ha aiutato in questa partita contro Alianza Lima, come ha espresso nell'ultima conferenza stampa.

«Penso che l'esperienza di aver condotto questo tipo di partite sia fondamentale. Non sono lo stesso allenatore quando ho diretto il mio primo classico. Grazie a Dio ho avuto l'opportunità di fare l'allenatore in diversi paesi. Alcuni con buoni risultati e altri non così tanto Ci sono fattori che impari con il corso delle partite. Il modo in cui i giocatori si allenano e l'approccio. Ci sono classiche in cui correvo da dietro ai rivali perché avevo bisogno di vincere e altre dove ero migliore e altri risultati mi sono serviti», ha commentato alla conferenza.

Gutiérrez dirigerà il suo primo classico in Perù, ma prima ha partecipato in Uruguay.

