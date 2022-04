Ecco come funzioneranno il picco e la placca regionali il 17 aprile al ritorno a Bogotà

Come è consuetudine dall'inizio di quest'anno, quando c'è un ponte festivo, il reddito a Bogotà viene effettuato sotto la misura del picco e della piastra regionale. Questa è una restrizione che è stata stabilita congiuntamente tra l'ufficio del sindaco distrettuale e il governo di Cundinamarca per evitare la congestione delle strade per entrare nella capitale.

Recentemente, l'ufficio del sindaco di Bogotà ha annunciato che questa misura sarà in vigore domenica 17 marzo, quando la maggior parte dei residenti della capitale tornerà in città dopo le vacanze di Pasqua.

Così, la domenica di Pasqua fino a mezzogiorno tutti i veicoli potranno entrare in città, dalle 12 alle 16, i veicoli con targhe finite in numero pari entreranno nella capitale del paese. Dalle 16:00 alle 20:00, le auto la cui targa termina con numeri dispari potranno entrare.

Dalle 20:00 in poi, il passaggio sarà nuovamente abilitato per tutti i veicoli che desiderano entrare a Bogotà indipendentemente dal numero su cui termina la targa.

È interessante notare che, parallelamente alla restrizione all'ingresso in città, le autorità locali implementeranno la gara reversibile della Settima Gara da 245th Street e 180th Street, tra le 14:30 e le 20:00.

Percorsi di ingresso dove si applicano il picco e la placca regionali

La restrizione del traffico per punta e targa regionale si applicherà la domenica di Pasqua (17 aprile) nei nove corridoi che entrano in città. I corridori sono:

-Autostrada nord: dal casello delle Ande al portale nord del sistema TransMilenio, in direzione nord-sud

-Autostrada sud: dal confine municipale di Soacha a Boyacá Avenue, sud/nord

-Centenario Avenue (13th Street): dal fiume Bogotà all'Avenida Ciudad de Cali (Carrera Avenue 86), in direzione ovest-est

-80th Street Avenue: dal ponte Guadua all'80° portale del sistema TransMilenio, in direzione ovest-est

-Avenida Carrera 7: dalla 245th Street alla 183rd Street, nord/sud

-Boyacá Avenue via al Llano: dal tunnel algerino Durán Quintero alla vecchia strada per Llano, direzione sud/nord

-Via Suba Cota: dal fiume Bogotà alla strada Av. 170, direzione nord/sud

-Via la Calera: dal casello Patios al viale carrera 7, direzione est-ovest

-Via per Choachí: dalla strada per Monserrate al viale Circunvalar, in direzione est-ovest

Eccezioni che non si applicano al picco e alla placca regionali

L'ufficio del sindaco di Bogotà ha ricordato che le eccezioni per la circolazione di pico e targa di solidarietà, car-sharing e per il personale medico non sono valide per questa misura, che è valida per i ponti di vacanza in entrata nella capitale.

Va ricordato che le sanzioni per il mancato rispetto della misura di punta e targa sono previste nel codice nazionale della circolazione per l'infrazione C.14: «Transito attraverso siti soggetti a restrizioni o a volte vietato dall'autorità competente». La multa è questo 2022 a 468.500 pesos. Inoltre, il veicolo sarà immobilizzato.

