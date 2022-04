«È la festa della cocaina»: il devastante rapporto sul rugby francese

Rugby Union - Six Nations Championship - France v Ireland - Stade de France, Saint-Denis, France - February 12, 2022 France's Donovan Taofifenua, Jean-Baptiste Gros, Maxime Lucu and Yoram Moefana react with teammates REUTERS/Benoit Tessier

«Vorrei che un giorno qualsiasi uomo medio fosse un atleta professionista, guadagnasse un sacco di soldi e fosse sotto pressione dalla mattina alla sera. È difficile essere aggiornati. Nessuno può capirlo finché non l'ha vissuta, suonata e applaudita da migliaia di persone. Quando devi mangiare bene per tutta la vita, allenarti, fare tutto ciò che ti viene detto, essere all'800% dalla mattina alla sera, sette giorni alla settimana, ad un certo punto devi uscire, divertirti, rilassare la pressione. Alcuni camminano, altri si sballano. La stessa cosa quando sei sugli spalti e non giochi: trovi quell'adrenalina con la cocaina».

La frase è stata pronunciata da un rugbier francese la cui identità è stata tenuta segreta nell'ambito di un ampio rapporto pubblicato dal famoso quotidiano L'Equipe in cui diversi giocatori della Top 14, il campionato francese per eccellenza, hanno dato testimonianza. Secondo gli stessi protagonisti, la cocaina è entrata nel mondo della glassa decenni fa e le autorità che governano lo sport sembrano non essere in grado di fermarlo.

L'ultimo caso pubblico è stato quello di James Maloney, un ex personaggio del rugby australiano risultato positivo durante un test antidoping presso il club francese Lezignan dopo una partita contro Carcassone all'Elite One Championship a fine febbraio. «Sappiamo tutti che la cocaina è una piaga in tutta la società. Nessuno è fuori portata. Sfortunatamente, non possiamo essere dietro a tutti i giocatori per guardare cosa fanno quando non sono nel club», ha detto all'AFP il presidente del Lezignan Alain Fabre all'epoca.

Come pubblicato da L'Equipe, non si tratta di casi isolati, ma che «la cocaina è diventata un luogo comune», come ha riconosciuto un altro rugbier che ha scelto di nascondere la sua identità per evitare possibili sanzioni. «Quando ho iniziato, alcune persone hanno fumato la loro piccola sigaretta di cannabis. Quella è stata sostituita dalla cocaina», ha aggiunto. Allo stesso tempo, un altro atleta intervistato ha aperto: «Ho preso della coca cola, e allora? Non ho niente da nascondere. Non è affatto eccezionale. Tutti lo consumano nel mezzo. I primi 14 giocatori attualmente attivi stanno conquistando».

James Maloney fue suspendido después de dar positivo en un control antidopaje en febrero de este año (Getty Images) George Wood | Getty Images

I rugbiers che hanno testimoniato hanno scelto di farlo in forma anonima per evitare problemi, anche se tutti concordano sul fatto che nell'ambiente questo non è un segreto. Vale la pena notare che la Federazione francese di rugby (FFR) effettua controlli antidoping dopo le partite, ma non durante la settimana in pratica. Questo spazio tra gli impegni consente a coloro che desiderano consumare tali sostanze illegali.

«La cocaina rimane nelle urine solo fino a 48 ore. I giocatori lo prendono all'inizio della settimana», ha spiegato con facilità Christian Bagate, responsabile della lotta al doping nella FFR. «Non ci sono più tracce di droga nei giorni delle partite. Né abbiamo avuto casi di controllo positivo per la cocaina in competizione, anche se sappiamo benissimo che i giocatori lo prendono. Sarebbe ancora più probabile».

Ma questo accade non solo a livello professionale, ma anche in ambito amatoriale. L'Agenzia francese antidoping (AFLD) ha ricevuto sette rapporti di prove relative alla cocaina, alcuni dei quali sono stati scartati direttamente e due di loro appartenevano all'ambiente amatoriale. «In alcuni angoli della Francia, dopo una partita, è la festa della cocaina», ha confessato un altro giocatore che fa parte della Pro D2, la seconda divisione.

Un controller AFLD ha detto che erano soliti fare i test delle urine prima dell'inizio delle partite, ma hanno dovuto cambiare quel programma perché c'erano giocatori che usavano durante le pause. Questo è il motivo per cui ora effettuano i controlli anche a metà tempo. «Chi lo consuma non è pazzo, sta attento quando lo prende. Aspettano che la partita finisca», ha spiegato Christian Bagate.

France ha encendido la alerta sbre el consumo de cocaína en el rugby (Getty Images) Lionel Hahn | Getty Images

È importante chiarire che l'uso di questo tipo di stupefacenti è illegale in Francia ed è punibile con una multa fissa di 200 euro, che può includere anche la reclusione per un anno. A sua volta, l'Agenzia mondiale antidoping (WADA) ha stabilito diverse punizioni se l'uso di cocaina viene rilevato durante una fase di competizione, che può essere di due anni, o in bassa stagione, che è ridotta a tre mesi.

Inoltre, il mercato illegale di questo tipo di droga è cresciuto in Francia negli ultimi tempi e, come descritto nel rapporto, l'Osservatorio delle droghe e delle tossicodipendenze (OFDT), la cocaina è attualmente la più consumata tra i giovani di età compresa tra i 26 ei 34 anni, quindi non è un problema che coinvolge solo il rugby.

