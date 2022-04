Debanhi Escobar: la Commissione di ricerca di Nuevo León offre una ricompensa di 100.000 pesos per informazioni

Una settimana dopo che è stato visto l'ultima volta, la Commissione locale per la ricerca di persone a Nuevo León ha annunciato una ricompensa di 100.000 pesos per informazioni che hanno aiutato a trovare Debanhi Susana Escobar Bazaldua.

Il caso ha suscitato scalpore nella società messicana a causa di come si sono svolti gli eventi. La ragazza di 18 anni ha partecipato a una festa in una Quinta nel comune di Escobedo con le amiche. La mattina presto del 9 aprile, sulla via del ritorno a casa sua, è stata fotografata accanto a una strada dell'entità. Questa era l'ultima informazione su di lei.

Parlando alla stampa, il padre della giovane donna ha detto che con la nuova misura spera che il flusso di informazioni aumenti per trovare la figlia. Inoltre, ha accolto con favore il coordinamento tra agenzie mantenuto nello stato.

Boletín de búsqueda de Debanhi Escobar. Foto: Gobierno de Nuevo León

Informazioni in fase di sviluppo...

CONTINUA A LEGGERE: