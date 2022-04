Campagna di vaccinazione intensiva contro COVID-19: questo sarà il processo per l'applicazione delle dosi in IMSS e ISSSTE

Vacunación contra Covid-19 en la Alcaldía Cuauhtémoc para población de 50 a 50 años en la Escuela Primaria Benito Juárez. Ciudad de México, mayo 11, 2021. Foto: Karina Hernández/Infobae

La pandemia di COVID-19 continua a mietere la vita di migliaia di persone, oltre ad aumentare il numero di infetti nel Paese, quindi il governo di Città del Messico ha insistito sul fatto che i cittadini dovrebbero essere vaccinati per evitare ulteriori infezioni. In considerazione di ciò, la campagna di vaccinazione intensiva è stata attivata a beneficio dei ritardatari.

Pertanto, in questo spazio digitale presenteremo come sarà il processo di applicazione della dose nell'Istituto messicano di sicurezza sociale (IMSS) e nell'Istituto di sicurezza sociale e servizi sociali dei lavoratori statali (ISSSTE).

Il capo del governo del CDMX, Claudia Sheinbaum, ha riferito che sarà la prima volta che le persone saranno in grado di vaccinarsi presso il loro centro sanitario più vicino o in qualsiasi unità dell'IMSS o dell'ISSSTE, indipendentemente dal fatto che abbiano diritto a tali istituti o meno.

Dove si vaccineranno?

Chiunque richieda la prima, seconda o terza dose potrà visitare i 117 centri sanitari autorizzati.

Ci saranno anche 25 unità IMSS, 45 unità ISSSTE o 4 macro centri speciali per applicare il vaccino.

I quattro macro centri sono: Arms Room, CENCIS Marina, Voca 7 dell'IPN, CC Jaime Torres Bodet.

Quando verranno applicate le dosi?

* Da martedì 19 a sabato 23 aprile e dal 25 al 30 dello stesso mese. (Macro sede centrale).

*A partire da lunedì 18 aprile nei centri sanitari.

Per ulteriori informazioni sul processo di vaccinazione nella sede centrale e nei centri sanitari, consultare il seguente sito Web ufficiale. Clicca qui.

Secondo il sito web ufficiale della salute, i vaccini saranno disponibili per persone di tutte le età, che richiedono il primo, il secondo o il richiamo. Oltre alla prima e alla seconda dose per i giovani di età compresa tra 12, 13 e 14 anni con comorbidità. Da 15 a 17 anni o compie 15 anni quest'anno.

Il requisito principale per eseguire il processo è quello di tenere il registro delle vaccinazioni.

Come scaricare il file?

*Accedi alla mia piattaforma per i vaccini. Qui

*Successivamente, è necessario compilare il modulo dati e alla fine il foglio apparirà con nome, CURP e foglio di registrazione.

*Il file deve essere stampato e i dati rimanenti devono essere inseriti con una penna.

Nel frattempo, dobbiamo ricordare che il semaforo epidemiologico viene attualmente mantenuto verde grazie al calo dei casi di ospedalizzazione in tutto il paese.

Pochi giorni fa, il Ministero della Salute (SSA) ha annunciato il semaforo epidemiologico sul coronavirus (COVID-19) per il 2022, che entrerà in vigore dal 4 aprile al 17. Ha indicato che per la quinta volta consecutiva non ci sarà stato in colore «rosso» (massimo rischio di contagio). L'ultimo era stato Aguascalientes più di due mesi fa, ed è stato l'unico a scendere a quel livello dopo cinque mesi (da agosto 2021 a gennaio).

Né ci sarà alcuna entità in arancione (rischio alto) o giallo (rischio moderato). Vale la pena ricordare che fino a un mese fa solo Queretaro era a quest'ultimo livello.

Ciò significa che, per la seconda volta consecutiva, tutti i 32 stati del paese saranno verdi (a basso rischio).

