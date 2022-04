Amore senza frontiere: russi e ucraini si sono sposati a Tijuana

L'amore non ha confini, come dimostrato nei giorni scorsi a Tijuana, in Baja California, in Messico, né ha impossibilità quando si tratta di cercare un futuro migliore come coppia.

Attraverso il consiglio comunale di Tijuana, è stata svelata una storia d'amore tra Semen, un uomo russo, e Daría, una donna ucraina arrivata in Messico come rifugiati con l'obiettivo di raggiungere gli Stati Uniti.

Tuttavia, San Ysidro li ha ricevuti con cattive notizie, poiché solo i cittadini di Russia e Ucraina che possono dimostrare un legame familiare possono accedere come rifugiati di guerra, quindi l'unica opzione era quella di unirsi legalmente al matrimonio.

Lo stesso consiglio comunale ha assicurato di non aver trovato alcun tipo di impedimento al matrimonio tra di loro, dopo che la coppia ha consegnato tempestivamente ciascuno dei documenti richiesti.

Questa richiesta è stata presentata attraverso la Direzione comunale per l'assistenza ai migranti, in coordinamento con il registro civile locale, che ha affermato di lavorare «per fornire i servizi richiesti dai cittadini di altre nazionalità».

Infine, il matrimonio si è tenuto il 13 aprile 2022 presso l'Ufficio 01 del Registro Civile, nel Palazzo Municipale di Tijuana, secondo le informazioni disponibili. Attraverso i social network, hanno anche rivelato che i loro testimoni erano sconosciuti alla coppia.

Il direttore comunale di Migrant Care of Baja California, Enrique Lucero, si è incontrato sul posto, che ha pubblicato sul suo Twitter ufficiale: «Mi ha dato grande soddisfazione far parte di questa bellissima storia», insieme a una foto degli sposi.

Lo stato di confine con gli Stati Uniti, in particolare attraverso il porto di San Ysidro, è diventato negli ultimi mesi un campo di rifugiati provenienti dai paesi in conflitto: Russia e Ucraina.

Proprio il 7 aprile 2022, è stato riferito che gli Stati Uniti hanno aumentato significativamente il numero di ucraini ammessi nel paese dal confine messicano.

Tijuana è diventata improvvisamente l'ultima tappa per gli ucraini che cercano rifugio negli Stati Uniti, dove sono attratti da amici e familiari disposti a riceverli, convinti che gli Stati Uniti saranno un rifugio più conveniente dell'Europa.

Si è rapidamente diffusa la voce sui social media che una coalizione di volontari, principalmente provenienti da chiese slave negli Stati Uniti occidentali, sta guidando centinaia di rifugiati ogni giorno dall'aeroporto di Tijuana verso rifugi temporanei, dove aspettano da due a quattro giorni che i funzionari statunitensi li ammettano con condizioni umanitarie permessi. In meno di due settimane, i volontari hanno lavorato con le autorità statunitensi e messicane per costruire una rete straordinariamente efficace per fornire cibo, sicurezza, trasporti e riparo.

Alcuni migranti sono stati incanalati verso un passaggio pedonale a San Diego che è temporaneamente chiuso al pubblico, con la speranza di perseguire 578 persone lì al giorno con 24 agenti, ha detto Enrique Lucero, direttore degli affari di immigrazione per la città di Tijuana.

Vlad Fedoryshyn, un volontario con accesso a una lista d'attesa, ha detto giovedì che gli Stati Uniti hanno processato 620 ucraini in 24 ore, mentre circa 800 arrivano a Tijuana ogni giorno. I volontari dicono che gli Stati Uniti ammettevano qualche centinaio di ucraini ogni giorno.

Il governo del presidente Joe Biden ha detto che accetterà fino a 100.000 ucraini, ma il Messico è l'unica via attraverso la quale entrano grandi numeri. Gli appuntamenti presso i consolati statunitensi in Europa sono scarsi e il trasferimento dei rifugiati richiede tempo.

Il governo degli Stati Uniti ha fissato un tetto di 125.000 rifugiati nel periodo di 12 mesi che termina il 30 settembre, ma al 31 marzo aveva accettato solo 8.588, tra cui 704 ucraini. L'anno precedente, la quota era limitata a 62mila 500 persone, ma solo 11mila 411 sono entrate, di cui 803 ucraini.

*Con informazioni fornite da AP

