AMLO rimane uno dei leader più approvati al mondo: sondaggio

Andrés Manuel López Obrador, presidente del Messico, si è difeso dalle critiche dello scrittore Francisco Martín Moreno con un sondaggio che lo posiziona come uno dei leader più approvanti al mondo.

Anche il giornalista e editorialista per i media nazionali e internazionali ha utilizzato la grafica dell'Istituto nazionale di statistica e geografia (INEGI) per confrontare gli stati con la più alta partecipazione dei cittadini alla revoca dei mandati con gli stati più analfabeti del paese.

AMLO ha semplicemente risposto di essere orgoglioso della dichiarazione «perché, tra le altre cose, l'istruzione non è la stessa della cultura», e poi ha condiviso il sondaggio di Morning Consult sull'approvazione dei presidenti di tutto il mondo, dove si distingue al secondo posto.

I dati forniti dal presidente provengono dai Global Leader Approval Ratings di Morning Consult. Il sondaggio indica che AMLO ha un'approvazione del 67%, una cifra molto più alta di quella di presidenti come Emmanuel Macron (Francia, 38%), Boris Johnson (Regno Unito, 32%) o Jair Bolsonaro (Brasile, 42%).

Nel caso di Andrés Manuel López Obrador, si può vedere la crescita che ha avuto nella sua approvazione nell'ultimo anno. Al 15 aprile 2021, il presidente aveva un'approvazione degli elettori di appena il 60 percento. Al 15 aprile 2020, la sua approvazione era del 63%, quindi la sua ripresa è stata di quattro punti rispetto allo scorso anno.

Tra i leader con un basso tasso di approvazione ci sono Andrzej Duda (Polonia), Petr Fiala (Repubblica Ceca), Boris Johnson (Regno Unito), Emmanuel Macron (Francia), Karl Nehammer (Austria) e Pedro Sánchez (Spagna), tutti con tassi di approvazione inferiori al 40%.

Sopra AMLO ci sono Narendra Modi (India) con il 76% di consensi; sotto, con numeri molto vicini, ci sono Magdalena Andersson (Svezia) con il 58% e Ignacio Cassis (Svizzera) con lo stesso tasso di approvazione del precedente.

D'altra parte, la disapprovazione di AMLO è del 26% nell'ultimo anno, ma rispetto al 15 aprile 2021 e 2020 è scesa a 4 punti, poiché a quel tempo era accolta nel 30% di disapprovazione. Uno dei presidenti con il numero più basso. Magdalena Andersson (Svezia) ha il 28% di disapprovazione, Narendra Modi (India) ha il 18% e nessun altro si distingue in questo settore.

Political Intelligence è una piattaforma che fornisce dati di sondaggi in tempo reale su elezioni politiche, funzionari eletti e questioni di voto. In questo, vengono condotte più di 20.000 interviste globali ogni giorno.

I dati del leader mondiale e della traiettoria del paese si basano su una media mobile di sette giorni di tutti gli adulti in un determinato paese, con un margine di errore compreso tra l'1% e il 4%, secondo la descrizione della metodologia nella pagina stessa.

Hanno anche aggiunto che le interviste sono condotte online tra campioni adulti rappresentativi a livello nazionale. In questo contesto, i sondaggi sono ponderati in ogni paese per età, sesso, regione e in ogni paese ci sono ripartizioni educative basate sulle stesse fonti ufficiali del governo.

