AMLO mette da parte Engels e Darwin per sottolineare l'amore di Gesù per i poveri

Venerdì il presidente Andrés Manuel López Obrador ha condiviso un messaggio sui suoi social network in occasione della celebrazione della Settimana Santa e ha ricordato quanto fosse emozionante la vita di Gesù e il bene che ha fatto per l'umanità, di cui ha sottolineato il suo amore per i poveri.

Il chief executive, che si è definito un predicatore sociale, ha ricordato che proprio martedì scorso nel suo primo rapporto trimestrale ha citato due grandi scienziati e pensatori della storia moderna come Frederick Engels e Charles Darwin.

Attraverso il suo account Twitter, il presidente ha ricordato questa nomina:

«Proprio come Darwin scoprì la legge dello sviluppo della natura organica, Marx scoprì la legge dello sviluppo della storia umana: il fatto, così semplice ma nascosto sotto il sottobosco ideologico, che l'uomo ha bisogno, prima di tutto, di mangiare, bere, avere un tetto e vestirsi prima di poter fare politica, scienza, arte [o] religione...

Ha sottolineato che, pur essendo d'accordo con questi due grandi scienziati, considera entusiasmanti la vita e l'opera di Gesù, «soprattutto per il suo sincero amore per i poveri e la sua coerente azione sulla non violenza».

Ha aggiunto che un'altra figura iconica del pensiero mondiale come Gandhi ha detto: «Non conosco nessuno che abbia fatto più di Gesù per l'umanità».

