Yuval Noah Harari ha avvertito che il mondo sta vivendo il momento più pericoloso dalla crisi dei missili nucleari cubani

«Se non stiamo attenti, torneremo nella giungla della guerra e della violenza». È così che l'importante storico israeliano Yuval Noah Harari difende il sistema di ordine internazionale che ha governato negli ultimi decenni e che è stato messo a rischio dalla guerra in Ucraina. Per questo motivo, ritiene che una clamorosa sconfitta di Vladimir Putin sarebbe una vittoria per preservare quell'insediamento.

Sebbene Harari non veda un conflitto nucleare vicino, non risparmia avvertimenti sull'invasione e sulla tensione tra le potenze. «Questo è forse il momento più pericoloso della storia del mondo dalla crisi dei missili cubani, quando una guerra nucleare è improvvisamente una possibilità», ha detto mercoledì, in un'intervista alla Cnbc.

Discurso de Fidel Castro durante lo que se llamó "Crisis de los Misiles", 1962

A quel tempo, più di mezzo secolo fa, gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica erano più vicini che mai a una guerra di potenze atomiche. Per questo motivo, Harari ha affermato che oggi tutti, dai singoli ai governi, devono essere molto preoccupati per una possibile escalation militare. «È una possibilità, una possibilità reale che dobbiamo considerare. Ed è una notizia terribile per l'intera razza umana», ha detto l'autore di Sapiens: dagli animali agli dei.

Per quanto riguarda la Russia, Harari ha stimato che Putin spende circa il 20% del bilancio nazionale per la difesa, una cifra che moltiplica più volte quella degli altri Paesi. Infatti, nella NATO la norma è che dovrebbe essere almeno del 2,5% e la maggior parte dei paesi non lo rispetta. Per lo storico, se il mondo dovesse spendere in armi come fa il Cremlino, altererebbe notevolmente la qualità della vita. «Se i bilanci della difesa in tutto il mondo fossero del 20% invece del 6%, ciò sarebbe dannoso per la nostra salute, il nostro benessere, e sarebbe anche dannoso per la lotta contro altri pericoli come il cambiamento climatico», ha detto.

Vladimir Putin (Kremlin/Reuters) via REUTERS

D'altra parte, ha avvertito che l'Occidente non dovrebbe cercare un cambio di regime in Russia, visto che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è scivolato qualche giorno fa. «Chiunque abbia tali fantasie di marciare verso Mosca, si lasci dimenticare di loro il prima possibile», ha detto, avvertendo che tali tentativi sfiderebbero di più il Cremlino. «L'obiettivo della guerra deve essere proteggere la libertà dell'Ucraina, non cambiare Mosca. Questo dipende dal popolo russo», ha aggiunto.

Invece, ha detto che il raggiungimento di una risoluzione pacifica dell'invasione dell'Ucraina non solo gioverebbe a quel paese e ai suoi vicini, ma all'intera comunità internazionale.

«Ci siamo così abituati che lo diamo per scontato», ha detto dell'ordine internazionale minacciato dai regimi autoritari. Se quel sistema crolla, ha ritenuto che i Paesi saranno «costretti a spendere molto di più in carri armati e missili e molto meno per insegnanti e infermieri e sistemi di welfare».

Pertanto, ha sottolineato che la speranza per quell'ordine è la sconfitta del Cremlino. «Se Putin perde e si vede perdere, ciò salvaguarderà effettivamente l'ordine precedente. Quando c'è una regola e qualcuno viola la norma e viene punito per questo, allora questo rafforza davvero la norma», ha detto.

CONTINUA A LEGGERE: