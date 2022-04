Video: Epa Colombia ha cantato un grido ferito e ha confessato di essere molto innamorata del suo nuovo partner

Per i seguaci di Daneidy Barrera Rojas, meglio conosciuto come Epa Colombia, la loro nuova relazione è progredita così rapidamente che a volte ha menzionato l'intenzione di mettere su famiglia e persino sposare la donna che ora ruba tutta la sua attenzione. Tuttavia, è stata anche negli occhi della critica in quanto la sua migliore amica, Barbie, l'ha accusata di aver trascurato la sua attività con l'acconciatura e la produzione di cheratina perché era in viaggio.

«Che cos'è? , sta sostenendo la madre e il figlio di quell'altro», ha scritto Barbie nella chat di WhatsApp, a cui l'ex ragazza di Epa, la calciatrice Diana Celis, risponde: «Beh, certo, se lui non la lascia più lavorare e la trascorrono in viaggio. Nada Barbi, mi fa male vedere tutto questo a causa di quello che sento ancora e di quello che ci stanno facendo (Epa Colombia)».

Inoltre, un altro suo collega ha sottolineato che la donna d'affari soffre di problemi mentali.

«Bisogna avere una mente molto inquieta per pensare che tutti vogliano derubarne una. E ti darò qualche consiglio: vai da uno psicologo perché le allucinazioni che hai sono già molto gravi», ha detto Yampier Ortega, che ha anche affermato di essere stato guardato dalle escort.

Nonostante le critiche delle persone a lei più vicine sulla sua condizione mentale e sul possibile esaurimento emotivo in compagnia del suo nuovo partner, Karol Samantha, trascurando i suoi affari, la donna d'affari è apparsa il 13 aprile attraverso i suoi 'InstaStories' sostenendo di essere molto innamorata della giovane donna.

«Dai amico, così bello sposarsi, l'amore è così bello e mi sento davvero molto innamorato... per la mia piccola cosa, per te piccola cosa, ti amo piccola cosa», mentre cantavo la canzone 'You arrived tú' di Adriana Lucía.

Ecco il contenuto completo di Epa Colombia :

La donna d'affari ha cantato una canzone di Adriana Lucia e l'ha cantata con un grido ferito

Le reazioni alla pubblicazione di Daneidy Barrera Rojas apparvero presto come portali di intrattenimento come 'Rechismes' erano responsabili della diffusione del contenuto in cui la donna d'affari esprimeva tutto il suo amore per Karol Samantha. Con più di 91.000 visualizzazioni che superano i 2.400 Mi piace da parte degli utenti di Internet.

Inoltre, più di 300 commenti hanno indicato di essere contrari a questa nuova relazione dell'imprenditore e altri sperano solo che finalmente senta una testa.

«E pensare che sia innamorata da sola»; «Do quella relazione 6 mesi al massimo»; «Penso che Epa non possa essere sola, è emotivamente dipendente»; «è incredibile come si innamora rapidamente»; «Penso che il giorno in cui Epa Colombia vede Diana con qualcun altro muore»; «questo è il uno che la farà fallire e la cosa buona è che l'altro non sarà lì per aiutarla ad emergere», tra gli altri.

Le prime voci di una relazione tra Epa Colombia e Karol Samantha sono emerse sui social il 18 febbraio quando poco dopo la fine della sua relazione con Diana Celis, ha confermato attraverso i suoi social network di aver sentito «qualcosa di pazzo».

E ha aggiunto: «Non mi piace nascondermi, perché tra cielo e terra nulla è nascosto. Davvero, non ho mai pensato di provare quello che sento, è pazzesco. Sento di meritare di essere felice, dopo tante cose nella mia vita merito di darmi una possibilità».

