Survivor Mexico: cosa si sa della terza stagione

Il reality show di sopravvivenza avrà una terza stagione

Il 13 aprile è stata confermata la terza stagione di Survivor Mexico, un reality show televisivo Azteca che viene registrato sulle spiagge della Repubblica Dominicana e il vincitore ottiene circa 2 milioni di pesos.

«Un viaggio in condizioni estreme, dove solo i coraggiosi potranno sopravvivere o dovranno fuggire...

Nelle pubblicazioni di Survivor Mexico, è stata condivisa una piccola clip in cui sono stati mostrati i migliori momenti della seconda stagione di questo reality show, che si è conclusa il 15 agosto 2021.

Sebbene non ci siano ancora partecipanti confermati o data di uscita, è probabile che la terza stagione di Survivor Mexico uscirà non appena La Voz Kids finirà e potrebbe anche essere trasmessa contemporaneamente.

Nell'anteprima, si sente la voce di Carlos Guerrero Warrior, in modo che il commentatore sportivo agisca ancora una volta come direttore d'orchestra, nella prima stagione Arturo Islas era incaricato di guidare i concorrenti.

D'altra parte, l'ex concorrente Gary Centeno ha commentato il post di Instagram «Que arda», anche se non ha specificato se tornerà alla stagione o è semplicemente entusiasta della nuova edizione.

Ufficialmente, non è ancora confermato chi saranno i partecipanti o come saranno selezionati, ma alla fine del 2021, Flor Rubio ha assicurato che la terza stagione di Survivor Mexico, che punta alla modalità «vendetta», dove molti dei membri delle stagioni precedenti potrebbero tornare per avere la sua seconda possibilità e vendicarsi così di alcuni suoi ex colleghi.

Va notato che la seconda stagione di Survivor Mexico è stata piena di drammi, poiché alcuni concorrenti hanno segnato fin dall'inizio il loro desiderio polemiche - come Bella de la Vega e Gabo Cuevas-, altri fondarono una tribù alternativa chiamata «Iene», altri formarono un «dream team» per selezionarli ritenevano veramente idonei alla concorrenza e stabilivano persino «tasse».

All'epoca, i fan della serie di realtà hanno iniziato a speculare su Pato Araujo, Aristeo Cázares e altri concorrenti di Exatlon come possibili partecipanti a Survivor, così Sandra Smester, direttore generale dei contenuti e della distribuzione di TV Azteca, ha negato l'informazione e ha assicurato che non erano ancora in fase di fusione.

«Salve, penso che tu abbia un po' di fretta. Non stiamo ancora facendo il casting. Grazie per la promozione e il sostegno», ha scritto in risposta a un account che ha assicurato le informazioni dei membri.

Pochi istanti dopo, ha continuato a negare tutto ciò che circolava su internet dopo le dichiarazioni di Flor Rubio: «No, non sono contemplati per Survivor. Sono atleti incredibili e grandi e i campioni dell'Exathlon. Ma presto conosceranno nomi, saluti», ha concluso Smester.

Anche se potrebbero essere anche coincidenze, Flor Rubio è stata incaricata di annunciare i migliori spoiler sugli spettacoli, nel 2021 aveva ragione che Roberto Carlo sarebbe rimasto come conduttore di La Más Draga 4, un teaser che si è rivelato reale.

Cos'è Survivor Mexico

In Survivor Mexico, un gruppo di 10 e 16 persone è diviso in due tribù, nella stagione 2021, le squadre erano Jaguars, rappresentate in giallo e Falcons, rappresentate in verde.

Ogni tribù deve selezionare un leader e navigare in vari circuiti, ma tutto ciò si aggiunge alla disperazione per mancanza di cibo, imparare a convivere con i coetanei indipendentemente dalle loro ideologie, risolvere conflitti, far fronte al cambiamento climatico, continuare a correre anche con ferite e accettando che probabilmente non avrà il rifugio meglio attrezzato ogni settimana.

In TV Azteca, i «giorni della settimana» hanno lo scopo di mostrare lo sviluppo delle diverse sfide e test mentre ogni domenica c'è un'eliminazione.

CONTINUA A LEGGERE: