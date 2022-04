Senamhi: ottieni le previsioni del tempo per oggi Giovedi, 21 Aprile 2022

Inizia il primo di quattro giorni in cui diversi cittadini coglieranno l'occasione per fare una pausa, quindi dovrebbero tenere conto di queste previsioni prima di decidere come trascorrere il lungo weekend. A Lima, il Servizio nazionale peruviano di meteorologia e idrologia (Senamhi) ha previsto che la temperatura massima di giovedì 14 aprile sarà di 27°C. Per quanto riguarda la temperatura minima, si è notato che sarebbe di 14°C e che ci sarà nuvolosità parziale al mattino variabile da cielo sereno verso mezzogiorno con tendenza a cielo parzialmente nuvoloso al tramonto.

In West Lima, la temperatura massima raggiungerebbe i 22°C, mentre la minima sarebbe di 17°C. Cielo nuvoloso è previsto in mattinata variabile a cielo nuvoloso parziale tra cielo con nuvole sparse intorno a mezzogiorno, cielo nuvoloso parziale al tramonto.

Senamhi: conozca el pronóstico del tiempo para hoy jueves 14 de abril del 2022

«Dal 16 marzo abbiamo un aumento dei venti che influiscono sulla temperatura e aiutano a raffreddarsi. Questi venti hanno quella sensazione di freddo perché provengono dalle montagne. I cittadini devono prendere le loro precauzioni: indossare sempre una giacca o un maglione, l'arrivo dell'autunno porta sempre nebbia, pioviggine e pioggia, soprattutto a giugno quando siamo sull'orlo dell'inverno», ha detto Senamhi a proposito dei cambiamenti nel comportamento climatico poco dopo l'inizio della nuova stagione.

«Il fenomeno La Niña è presente nell'Oceano Pacifico centrale, tra le coste del Sud America e dell'Indonesia, ma non interamente sulla costa peruviana. Le caratteristiche del clima che presentiamo non sempre si riferiscono a «La Niña». Al momento, siamo in condizioni neutre «, ha affermato Tania Ita, specialista della sottodirezione della previsione climatica di Senamhi, sui cambiamenti graduali.

IL FREDDO SEGUIRÀ

Sempre più persone indossano abiti per stare al caldo dal freddo. Detto questo, Senamhi ha riferito che le temperature notturne inferiori al normale continueranno a verificarsi fino a domenica 17 aprile sulla costa di Libertad fino a Tacna. Gli specialisti dell'istituzione hanno sottolineato che ciò è dovuto alla bassa temperatura superficiale del mare lungo la costa del Perù e ad un maggiore afflusso di venti da sud. Ciò causerà il raffreddore durante la notte, la mattina presto e la mattina presto.





Nei giorni scorsi, le stazioni di Callao e Jesús María del Senamhi hanno registrato temperature diurne sotto la norma nelle suddette aree della città. Questo è successo durante la stagione autunnale. Lo stesso fenomeno è stato registrato nelle aree del centro di Lima e questo sta costringendo i cittadini a prendere le misure necessarie. Anche così, l'istituzione raccomanda di mostrare particolare interesse per gli effetti negativi delle radiazioni UV e di prevenirlo con le cure necessarie.

Le temperature sono previste intorno ai 16° C e 18° C a La Libertad, tra 15° C e 18° C ad Ancash, tra 14° C e 17° C a Lima, vicino a 10° C-13° C a Ica, Arequipa, Moquegua e Tacna. Inoltre, è prevista nebbia/nebbia durante le ore notturne e mattutine da Lima a La Libertad.

Inoltre, l'istituzione ha indicato che nelle regioni di Amazonas, Ayacucho, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín e Ucayali, ci saranno cali di temperatura, raffiche di vento e pioggia nelle loro aree della giungla. Il fenomeno si farà sentire da oggi, 14 aprile a sabato 16 aprile.

