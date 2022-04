Se non hai votato per la revoca del mandato, questo è ciò che dice la legge, come ha sottolineato Pablo Gómez

Il 12 aprile, Pablo Gómez, capo della Financial Intelligence Unit (FIU), ha raccontato all'INE il basso livello di partecipazione registrato al Mandato Revocation Day di domenica 10 aprile, e lo ha accusato di non informare i quasi 93 milioni di elettori che il voto era obbligatorio, come affermato nella Costituzione messicana nell'articolo 36, aggiungendo che il fallimento ciò costituisce una sanzione ai sensi dell'articolo 38.

Il diritto al voto universale, libero e segreto è una garanzia fondamentale per ogni messicano, e sebbene il testo costituzionale indichi che il voto è anche un obbligo per i cittadini della Repubblica, il voto non lo è regolato dalla legge, la natura obbligatoria del suffragio ed è inteso come un «obbligo civico».

Sia la Magna Carta che la Legge generale sulle istituzioni e le procedure elettorali (Legipe) parlano di «dovere» ma non è un atto richiesto ai messicani né esiste una sanzione legalmente regolamentata per non andare al sondaggi.

Per la revoca del mandato, le liste elettorali erano composte da 92.823.216 cittadini, di cui solo 16.502.636 persone, il 17,7%, hanno esercitato il loro diritto di voto in questo esercizio. In questo modo, circa l'82% ha deciso di non andare ai seggi elettorali.

Pablo Gómez, titular de la UIF

Secondo le dichiarazioni dell'ex legislatore Morena, circa 76 milioni di messicani non sono stati autorizzati a rispettare il loro obbligo di partecipare alla revoca del mandato, sebbene abbia chiarito che l'INE ha effettuato una scarsa divulgazione, oltre a installare solo 57.000 scatole in tutto il paese.

Sebbene in prima istanza l'opinione degli elettori sia stata positiva per il presidente Andrés Manuel López Obrador, il risultato non è vincolante perché secondo la legge sulla revoca del mandato era necessaria una percentuale di partecipazione di almeno il 40% del registro, quindi i partiti di opposizione si sono qualificati come fallimento di questo esercizio, che dicono sia stato promosso da Morena e dal gabinetto federale.

L'articolo 7 della legipe stabilisce che il voto alle elezioni costituisce un diritto e un obbligo esercitati per integrare gli organi dello Stato eletto dal popolo. Ma l'articolo 447, sulle violazioni da parte dei cittadini, non include l'omissione del voto come reato o reato che merita alcuna sanzione.

Per la legge, sono violazioni dei cittadini fornire documentazione o informazioni false al registro federale degli elettori o la promozione di denunce frivole, vale a dire ciò che viene promosso rispetto a fatti che non sono supportati da alcun mezzo di prova o che non possono aggiornare lo specifico presupposto legale in quanto il reclamo o il reclamo è supportato.

Aspecto de una casilla de votación el 10 de abril de 2022.

- Registrarsi nel catasto del comune, indicando la proprietà che il cittadino stesso possiede, l'industria, la professione o il lavoro di cui rimane; oltre a registrarsi nel registro nazionale dei cittadini.

- Far parte del corpo di riserva in termini di legge.

- Votare nelle elezioni, nelle consultazioni popolari e nei processi di revoca del mandato, nei termini specificati dalla legge.

L'articolo 38 della Costituzione generale menzionata da Pablo Gómez stabilisce che i diritti o le prerogative dei cittadini sono sospesi a causa del mancato rispetto dei loro obblighi, ma questi dovrebbero essere determinati da un giudice e in ogni caso le modalità per la riabilitazione di tali diritti devono essere stabilito.

Poco más de 15 millones de mexicanos respaldaron al presidente de México

- Per il mancato rispetto, senza motivo giustificato, di uno qualsiasi degli obblighi imposti dall'articolo 36. Tale sospensione durerà un anno e sarà inflitta in aggiunta alle altre sanzioni che la legge indica per lo stesso atto.

- Per essere stato oggetto di un procedimento penale per un reato che merita punizioni corporali, a partire dalla data dell'ordinanza di reclusione formale.

- Durante l'estinzione delle punizioni corporali.

- Per vagabondaggio o ubriachezza abituale, dichiarata nei termini che le leggi impediscono.

- Per essere un latitante dalla giustizia, dalla data di emissione del mandato d'arresto fino alla prescrizione per l'azione penale.

- Con una sentenza esecutiva che impone tale sospensione come sanzione.

Nel 2013, l'allora senatore del Partito della Rivoluzione Democratica (PRD), Luz María Beristain, propose alla Camera alta che oltre ad essere considerato un diritto, il voto dovesse diventare obbligatorio per tutti i cittadini e la sua non conformità sarebbe stata considerata una violazione, che sarebbe punita con una multa economica. Tuttavia, questa misura non ha avuto successo ed è stata scartata.

Pertanto, in Messico il voto è un diritto e sebbene sia riconosciuto come un obbligo «civico», non esiste un regolamento per sanzionare i messicani che non partecipano alle elezioni popolari esprimendo il loro voto.

