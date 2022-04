Sargassum a livelli «eccessivi» ha causato la chiusura delle spiagge a Quintana Roo

CANCÚN, QUINTANA ROO, 04ABRIL2022.- De cuerdo con el semáforo, hay 44 playas de la zona norte con recale excesivo de sargazo, cero más con abundante, 13 playas con recale moderado, 19 muy bajo y 04 playas sin sargazo. En la magen Playa Ballenas y Playa Gaviota Azul. FOTO: ELIZABETH RUIZ/CUARTOSCURO.COM

Si avvicina una stagione importante per i Caraibi messicani, ma è stata completamente rovinata dal ritorno di Sargassum alle sue spiagge, che potrebbe rendere difficile la visita dei turisti nello stato di Quintana Roo.

Sfortunatamente, prima delle vacanze di Pasqua, le aree sono tornate in colore rosso chiaro, o una quantità eccessiva di sargassum su alcune spiagge della zona, secondo la rete di monitoraggio Quintana Roo Sargassum.

È il caso di Riviera Cancun, così come Nizuc Playa Coral; Playa El Recodo, che già doveva essere chiusa dal governo locale; Xcacel-Xcacelito, Tulum Ruinas e Punta Piedra, anche se si può vedere che sta iniziando a essere dipinto con colori preoccupanti.

È il caso di 24 spiagge in arancione o «abbondanti». Moon Palace, Royalton Riviera, Baia di Petempich, Centro di Puerto Morelos, Punta Braca, Xcalacoco, Punta Esmeralda, Playacar ZH, Akumal, Soliman Bay, Tankah, Tulum ZH Nord, Tulum ZH Sud, Punta Molas, Spiaggia di Xhanan, Spiaggia di Bonita, Spiaggia Mezcalitos, Punta Morena, Spiaggia del fiume Chen, San Martin Beach, Bush Beach, Encantada Beach, Point Celarain e Arco Maya.

El gobierno local advirtió más de 18 mil 889 toneladas de sargazo en el Caribe Mexicano FOTO: ELIZABETH RUÍZ /CUARTOSCURO.COM Elizabeth Ruiz | Elizabeth Ruiz

Infine, il sargassum moderato ha già iniziato ad apparire a Bahia Principe, Xpu-Ha, Barceló Maya, Puerto Aventuras, Playa Fundadores, Playa Mamitas, Punta Bete, Playa Paraiso, Punta Maroma, Vidanta, Valentín, Playa Secreto, Holbox Centro, Isla de la Passion e Isla Mujeres Playa Norte.

Tuttavia, alcuni dei punti di maggior raduno sono in aree come Muy Bajo e Sargassum, come Isla Mujeres Playa Centro e Punta Sur, così come Isla Contoy, Costa Mujeres, Playa Mujeres, Punta Mosquito, Punta Cocos, Playa Ballenas, Playa Delfines, Cancun Playa Caracol, Playa Tortugas, tra altri.

Attraverso i social network, hanno indicato che la Riviera Maya vedrà il sargassum trasportare nei prossimi giorni a causa di venti da sud-est fino a 30 chilometri all'ora, dove i punti più colpiti possono essere da Nizuc a Xcalak.

Secondo il Coordinamento statale della protezione civile dello Stato, per i prossimi giorni giovedì e venerdì ci saranno strisce anche fino a 50 e 60 chilometri all'ora. Pertanto, ha raccomandato che le barche mantengano precauzioni per la navigazione marittima e le attività acquatiche lungo le coste a causa degli effetti del vento e delle onde.

Da parte sua, la Divisione Comunicazione di Quintana Roo ha riferito che a Cozumel e Tulum ci sono 7 e 5 spiagge con un'alta condizione di sargassum. Solo tre sono tenuti puliti: Mirador Chumul, così come Pescadores e Maya.

D'altra parte, i comuni di Puerto Morelos e Solidaridad hanno 8 spiagge ciascuna a un livello moderato di sargassum, con una sola spiaggia pulita: i Caraibi.

Se espera un nivel “excesivo” con acumulaciones de hasta 90 centímetros de altura en montículo FOTO: ELIZABETH RUIZ/CUARTOSCURO.COM Elizabeth Ruiz | Elizabeth Ruiz

Nelle loro previsioni, hanno indicato che al 10 aprile, un totale di 18.889 tonnellate di sargassum erano state registrate nei Caraibi messicani, sebbene con una notevole copertura nuvolosa.

Secondo i modelli attuali e vedendo, hanno indicato, le condizioni del vento da est dovrebbero continuare, il che causerà quantità eccessive di sargassum da Xcalak, a Sian Ka'an e Cancun, nonché a est e sud di Isla Mujeres.

In questo senso, il livello di allerta per la stima dei richiami nei Caraibi è fino alla categoria 8; cioè un livello «eccessivo», con accumuli alti fino a 90 centimetri in tumuli, che potrebbero coprire l'intera area della spiaggia.

