Queste sono le misure di prevenzione più efficaci contro il progresso di Ómicron BA.2

La sottovariante BA.2 di Ómicron mantiene quasi 20 milioni di persone isolate in Cina e le infezioni stanno aumentando in diversi paesi in Europa e negli Stati Uniti.

Le prove scientifiche indicano che BA.2 è ancora più contagioso della variante originale di Ómicron e che, come i suoi predecessori, si diffonde attraverso il contatto diretto con persone infette e viene trasmesso attraverso l'aria.

Gli spray che le persone espellono quando parlano, tossiscono o starnutiscono sono ancora la principale via di contagio. Inoltre, gli aerosol lasciati sulle superfici possono svolgere un ruolo più importante nella trasmissione di SARS-CoV-2. Quindi, qualcuno che ha tossito sulla mano e poi ha toccato una maniglia potrebbe lasciare lì il virus e trasmetterlo a chi bussa a quella porta più tardi e si mette la mano alla bocca o al naso.

Mentre la maggior parte dei paesi revoca le restrizioni ai movimenti e l'uso di maschere non è più obbligatorio negli spazi pubblici chiusi, gli specialisti insistono sul fatto che il loro uso dovrebbe essere mantenuto, specialmente contro una variante così contagiosa come BA.2.

1- La ventilazione è molto importante

Il rischio di trasmissione all'aperto è esponenzialmente inferiore a quello della trasmissione interna e uno spazio ben ventilato e meno affollato ha anche un rischio molto inferiore rispetto a un luogo in cui le persone sono affollate in uno spazio non ventilato.

Secondo il medico di emergenza e professore di politica e gestione della salute presso la Milken Institute School of Public Health della George Washington University, Leana Wen, «le superfici svolgono un ruolo meno importante della trasmissione dell'aerosol, ma è comunque una buona pratica lavarsi bene le mani o usare un disinfettante per le mani se si stringono la mano alle persone e si toccano superfici di uso frequente. Ciò ridurrà non solo la trasmissione di questo coronavirus, ma anche quella di altri agenti patogeni respiratori e gastrointestinali».

«Abbiamo anche più strumenti a nostra disposizione rispetto al 2020", ha sottolineato l'esperto. Disponiamo di vaccini e booster, che proteggono molto bene da malattie gravi e riducono anche il rischio di una grave infezione da COVID-19 . Inoltre, fare un test prima di incontrare gli altri aiuta a sapere se ci sono persone asintomatiche che dovrebbero evitare di partecipare alla riunione. Questa è un'altra misura preventiva chiave a cui ora abbiamo accesso».

2- Maschere: quando sì e quando no

Per Wen, «il rischio è cumulativo». In questo senso, secondo lei, «alcune cose che sono meno rischiose o di maggior valore possono essere fatte di nuovo, ma prendere comunque qualche precauzione».

Ha esemplificato: «Se lavori in un ufficio che ha una buona ventilazione ed è ben distanziato, e richiede la prova della vaccinazione, puoi considerare di non indossare una maschera in quell'ambiente». E ha insistito sul fatto che se si usa una maschera, sia essa un N95 o un equivalente, che sono quelli che forniscono una migliore possibilità di protezione contro la subvariante BA.2 altamente contagiosa.

3- Rischio in spazi aperti

Secondo lo specialista, «il rischio di trasmissione all'aperto della subvariante BA.2 è molto basso, al punto da essere praticamente inesistente. Le riunioni sociali all'aperto sono molto sicure e il rischio è sicuramente inferiore rispetto all'ambiente interno equivalente».

A questo proposito, ha sottolineato: «Non credo che le persone dovrebbero indossare maschere all'aperto, ma ci possono essere situazioni in cui qualcuno è estremamente vulnerabile, ad esempio un malato di cancro che sta ricevendo la chemioterapia e vuole stare più attento. In tal caso, dovresti sentirti libero di indossare una mascherina quando sei all'aperto e in ambienti più affollati».

4- Come comportarsi in ambienti chiusi

A questo punto, Wen ha elencato tre aspetti: in primo luogo, qual è il rischio di COVID-19 in quella comunità. «Se la regione si trova in un'area arancione o ad alto rischio, secondo le metriche del CDC, una maschera dovrebbe essere indossata all'interno. Se è verde o giallo, o a rischio basso o medio, puoi scegliere di non farlo, a seconda degli altri due fattori».

Il secondo fattore che deve essere preso in considerazione, secondo lo specialista, è qual è la situazione medica di ogni singola persona e le circostanze degli altri nella loro casa. « Se in generale la persona è sana e completamente vaccinata e con i rinforzi aggiornati, la sua probabilità di soffrire di una grave malattia a causa di COVID è molto bassa », ha spiegato. Questo è diverso se sei immunosoppresso o vivi con qualcuno più anziano con più malattie. È consigliabile avere una soglia precauzionale più alta a seconda della situazione medica della famiglia».

In terzo luogo, è essenziale per lei indagare su quanto sia importante per tutti continuare a evitare il COVID-19. «Certo, nessuno di noi vuole essere infettato dal coronavirus e nessuno dovrebbe provare a contrarre l'infezione. Ma ci sono alcune persone che vogliono evitarlo a tutti i costi e altre che accettano che se fanno un viaggio, riprendono le feste, cenano nei ristoranti e fanno altre attività prima della pandemia, saranno a un certo livello di rischio. E' una decisione personale che varierà da persona a persona», ha detto in un'intervista alla Cnn.

5- Non smettere di vaccinarti, in risposta a tutto

Mentre Ómicron è stato generalmente leggermente più efficace di altre varianti nel causare infezioni alle persone appena vaccinate, i vaccini forniscono ancora una protezione sostanziale contro le infezioni e una protezione molto forte contro le malattie gravi. Le dosi di richiamo rendono la protezione ancora più robusta. E ancora una volta, BA.2 non sembra cambiare nulla di tutto ciò: i ricercatori britannici hanno recentemente scoperto che i vaccini erano ugualmente efficaci contro entrambe le sottovarianti di Ómicron.

La variante Omicron ha anche attraversato molto meglio di altre varianti l'immunità naturale acquisita da precedenti infezioni, il che ha portato ad alcune preoccupazioni che BA.2 potesse farlo alle persone che hanno contratto BA.1 nell'onda Omicron. Sebbene tali reinfezioni siano state segnalate, fino ad ora sono state estremamente rare anche nei paesi in cui la BA.2 è ora prevalente.

