Questa sarà la scia di Freddy Rincón: riceverà tributi a Buenaventura e a Pascual Guerrero

Dopo la conferma della morte di Freddy Rincón, nella notte di questo mercoledì 13 aprile, il mondo del calcio è in lutto. Molteplici personalità sportive, dai coetanei alle istituzioni di tutto il mondo, si sono rammaricati della sua partenza all'età di 55 anni.

Con il passare delle ore, sono diventati noti nuovi dettagli su come verranno svolti gli eventi funebri. Il corpo dell'idolo del calcio nazionale è partito nelle ultime ore di Medicina Legal, a Cali, sulla strada per la natia Buenaventura.

Più tardi, sarà licenziato allo stadio Pascual Guerrero in una camera in fiamme, come confermato questo giovedì dal sindaco di Cali, Jorge Iván Ospina.

In fase di sviluppo...