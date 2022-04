Questa era l'imitazione cilena che Cristopher Carpentier ha fatto di Claudia Bahamón

Durante le quattro stagioni di «MasterChef Celebrity Colombia» (2022) sviluppate finora - la puntata numero quattro è in onda - il pubblico colombiano ha potuto vedere il buon rapporto tra Claudia Bahamón - che lavora come conduttrice del reality show gastronomico - e le giurie, gli chef hanno Jorge Rausch, Nicolás de Zubiria e il cileno Christopher Carpentier.

Tanto che, si sono presi i capelli a vicenda, hanno fatto commenti scherzosi, non hanno nemmeno avuto paura di passare al campo dell'imitazione. Ad esempio, per questi recenti episodi del programma televisivo di realtà, Carpentier ha dato una particolare interpretazione di Claudia Bahamón nell'episodio presentato lunedì scorso, 11 aprile.

Quindi, in considerazione del fatto che la neivana non è stata in grado di fare la sua comparsa in quel capitolo — che era uno speciale sviluppato esclusivamente con comici (vecchi e nuovi concorrenti) perché l'attuale competizione è in pausa per Pasqua — lo chef cileno ha voluto offrire una versione particolare di Bahamón, piuttosto cilena imitazione del presentatore.

Così, prima di qualificare i preparativi presentati e così via, Christopher Carpentier si è lasciato vedere con una parrucca bionda, tono dei capelli anche della modella. Di fronte a questo scenario, molti dei comici di questo capitolo speciale non potevano che ridere e fare commenti divertenti.

A sua volta, lo chef cileno ha iniziato la sua esibizione, abbastanza comica e alludendo al modo dolce e amichevole in cui il presentatore interagisce con i concorrenti. Inoltre, dai suoi social network, Carpentier ha pubblicato un video del suo look e ne ha scritto: «Claudia Bahamón trema, mi sto preparando a presentare su 'MasterChef Celebrity Colombia', cosa ne pensi del nuovo look?»

Queste figure comiche erano un misto di concorrenti delle diverse puntate «celebrità» della serie di realtà gastronomiche. Così, hanno fatto la loro comparsa in questo particolare capitolo: 'Rogelio Pataquiva' (personaggio interpretato da Hassam/stagione 2019), Freddy Beltrán (stagione 2021), El Mindo (stagione 2019), Juanda Caribe (stagione 2019), Piter Albeiro (vincitore di 'MasterChef Celebrity Colombia 2018), Pamela Ospina e Chicho Arias, gli ultimi due stanno attualmente giocando come partecipanti alla stagione 2022.

In termini di messa a punto, il reality è di solito al quinto o sesto posto nelle prime dieci produzioni con un punteggio di massima rilevanza. Per questa volta, i primi due posti sono andati a Caracol Televisión per conto di «Arelys Henao: canzone per non piangere» (biovela che si è conclusa questo mercoledì 13 aprile) e «Desafío The Box».

Per motivi di programmazione, «Desafío» e «MasterChef» condividono l'ora di trasmissione alle otto di sera dai rispettivi canali: Caracol Televisión e RCN, rispettivamente.

Inizialmente, questa puntata attuale del reality show gastronomico è stata presentata al pubblico dal lunedì al venerdì, ma in seguito hanno esteso la sua trasmissione anche ai fine settimana, ovvero il pubblico può guardare il programma dalla domenica alla domenica.

