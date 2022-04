Pasqua a Chincha: i piatti e i dolci tipici da gustare in questo periodo

C'è sempre l'opportunità di gustare la cucina peruviana, soprattutto in vacanze come il Settimana di Pasqua. Sono giorni in cui peruviani e turisti cercano i migliori piatti tipici per assaporare il gusto del cibo nazionale. E Chincha si presenta come un'ottima destinazione per questo scopo.

In questo senso, è ideale approfittare delle vacanze (giovedì e venerdì) per fare un viaggio in questa destinazione con la famiglia o gli amici. E poiché il cibo è una parte essenziale per conoscere un posto, ecco cosa possiamo trovare a Chincha. Venite a conoscerlo nella prossima nota.

CUCINA A CHINCHA

La cucina chinchana ha la carapulcra come portabandiera con una deliziosa zuppa secca. Inoltre, se servito insieme, il piatto viene chiamato «macchia di seno». Degni di nota sono anche la capra e il coniglio secchi, il chupe e il cebiche di cozze, il trito di tacchino, il locro di zucca, i tamales, gli anticuchos e le humitas di mais.

D'altra parte, nei dessert i preferiti sono la gelatina di nespole, la mela cotogna pestata, il fico verde e la prugna dolce, i fagioli filtrati e i picarones.

Carapulcra con sopa seca

È un alimento tipico della costa peruviana, un piatto che viene preparato con carne di maiale, pollo o entrambi, prezzemolo e sempre un delizioso peperoncino da mangiare a casa. Tuttavia, dato che stai per fare un viaggio in città, cerca un «punto» in cui goderti questo pasto. Ricordo il consiglio di Luis 'Cuto 'Guadalupe per provare questo piatto, e cosa c'è di meglio che conoscere parte del Perù.

La carapulcra y la soca seca se han convertido en platos tradicionales de la gastronomía criolla.

Seco de cabrito

Il Seco è uno dei piatti più rappresentativi del nord del Perù con alcune varianti nelle diverse regioni, dove l'ingrediente principale è la carne tenera del capretto e viene servito con fagioli conditi con cipolle e aglio. Tuttavia, è presente anche a Chincha. Viene consumato principalmente durante le vacanze popolari e in famiglia e la Pasqua non fa eccezione.

Seco de cabrito

Ceviche de mejillones

È ancora la stagione estiva e quale modo migliore per viaggiare a Chincha e provare un ceviche di cozze. Contiene cipolla rossa, succo di frutta, foglie di coriandolo, pepe e questo mollusco. Tutto per divertirsi con la famiglia.

Cebiche de mejillones

Picadillo de pavo

Contiene riso, patate e verdure che accompagnano il tacchino tritato. È diverso da quello che si mangia di solito a Natale. Ricorda che questo piatto è conosciuto in Chincha.

Picadillo de pavo

Jalea de Níspero

Conosciuta anche come marmellata di nespole. È ideale per sfruttare questo frutto quando è di stagione. La nespola è un frutto con un'alta quantità di pectina, che è una fibra naturale che permette alla marmellata di addensarsi una volta fredda. Inoltre, contiene vitamine, minerali e tannini, che lo rendono un alimento molto nutriente e completo.

Jalea de níspero

Quince martellante

Caramelle di mele cotogne, un post che puoi provare dopo un delizioso pranzo a Chincha. Sebbene abbia origine in Grecia, da dove si è diffuso in paesi come la Spagna e il Portogallo, è nella «Valle della gioia» che questa ricetta che rapisce e conquista i palati viene salvata e preservata. Provalo durante il tuo viaggio.

Machacado de membrillo

