Pasqua 2022: quali sono le spiagge preferite dai messicani

Uno dei momenti più attesi dai cittadini messicani è arrivato, poiché le vacanze pasquali sono state storicamente collocate come una delle date di maggiore fuga verso le destinazioni turistiche per uscire brevemente dalla routine quotidiana.

Per questo motivo, l'occupazione dell'hotel godrà di buoni numeri questo fine settimana, soprattutto a causa dell'arrivo in uno dei punti più bassi della pandemia COVID-19 in Messico, motivo per cui si stima un deflusso economico di oltre 140 milioni di pesos, secondo la Confederazione delle Camere Nazionali di Commercio, servizi e turismo (Concanaco Servytur).

Per quanto riguarda i punti principali in cui è possibile dirigere parte di questa fuoriuscita milionaria, sono state annunciate le principali spiagge a cui i messicani parteciperanno durante la Pasqua 2022, con Acapulco e Cancun come principali standard della Repubblica per quanto riguarda le spiagge.

Secondo un rapporto presentato da Forbes Mexico, le spiagge con la più alta richiesta di prenotazioni attraverso la piattaforma di hosting di Airbnb erano Acapulco, Huatulco, Cancun, Ensenada, La Paz, Los Cabos, Mazatlan, Nuevo Vallarta, Puerto Vallarta e Tulum.

Il direttore della comunicazione della società di alloggi, Carlos Olivos, ha affermato che in questo momento i cittadini sentono già la fiducia di viaggiare in aereo, a causa del calo dei numeri della pandemia COVID-19, a differenza dell'anno precedente in cui viaggiano attraverso l'uso delle auto predominato.

Per quanto riguarda i siti più ricercati, Cancun riceverà la maggior parte dei suoi turisti da Città del Messico, Monterey e Guadalajara; mentre Acapulco riceverà la maggior parte dei suoi turisti da Città del Messico, Puebla e Toluca.

Per quanto riguarda l'occupazione alberghiera nel paese, le destinazioni con la più alta percentuale di spiaggia per questa vacanza di Pasqua sono Veracruz e la Riviera Maya, con oltre il 90%; mentre Acapulco, Mazatlan e Baja California Sur, hanno un tasso di occupazione stimato dell'80%.

D'altra parte, PriceTravel Holding ha confermato che le destinazioni più ricercate e prenotate erano Acapulco e Cancun, ma hanno anche aggiunto Ixtapa, Mazatlan e Puerto Vallarta, quindi è prevista una maggiore conglomerazione nelle suddette destinazioni per aprile.

Secondo il Concanaco, in media l'occupazione alberghiera supererà il 75 per cento nelle principali destinazioni turistiche, con oltre 10 milioni di turisti domestici che viaggiano nel periodo da sabato 9 a domenica 24 aprile.

«Per gli uomini d'affari messicani, in particolare quelli dedicati al turismo, la Settimana Santa e la Pasqua sono una delle festività più importanti dell'anno e, dopo un complicato 2021 rappresenta un vantaggio molto importante per la loro economia, che è l'economia di tutti», ha spiegato il presidente della confederazione, Héctor Tejada Shaar.

Allo stesso modo, il leader ha anche chiesto di continuare a mantenere tutte le misure di sicurezza e igiene contro COVID-19 e di recarsi in stabilimenti formali, «gli unici in grado di offrire garanzie a consumatori e dipendenti».

I dati del Segretariato della Marina (SEMAR) indicano che il Messico è un paese bioceanico con 11.122 chilometri di costa, dove sole, acqua salata e sabbia costituiscono una grande diversità di spiagge che possono godere sia i turisti che i locali.

