Luz Elena González ha subito diverse sequele sul suo corpo a causa del COVID-19

L'attrice messicana Luz Elena González è stata una delle innumerevoli vittime del virus COVID-19, che ha senza dubbio lasciato molte morti in Messico e in tutto il mondo. Ma non solo, ma anche le conseguenze che si verificano dopo aver sofferto di questa malattia.

Questo è stato il caso della suddetta attrice, dal momento che ha riportato per il programma mattutino Venga La Alegría gli evidenti cambiamenti fisici, ormonali e nervosi che il suo corpo ha subito dopo la sua infezione.

«Le mie sequele erano le più forti, erano nervose nel sistema nervoso centrale, mi davano attacchi d'ansia e molti ormoni, quella ormonale mi ha colpito molto duramente, il mio testosterone è sceso molto e mi ci sono voluti mesi, mesi, molti mesi, quasi un anno perché fosse regolato e questo mi ha causato molto di stanchezza, ho guadagnato molto peso», ha sottolineato l'artista.

La cantante tuvo que explicar a su esposo como era su sentir en ese momento, pues no la pasó nada bien. (Foto: Instagram @luzelenaglezz)

Inoltre, ha spiegato il processo che ha vissuto non avendo già menzionato l'ormone, che sebbene abbia provato di tutto, i cambiamenti di peso hanno continuato a persistere: «Ovviamente, quando non hai il testosterone, lo hai molto basso, la tua massa ossea, la tua massa muscolare e aumenta la tua massa grassa e ovviamente problemi ormonali, anche se mangi sano e fai esercizio perché non riesci a perdere peso».

Allo stesso modo, Luz Elena ha notato che l'esaurimento nervoso che aveva generato vari conflitti nel suo ambiente, tuttavia, ha sempre fatto sapere alla sua famiglia quanto fosse grave in quel momento: «Le ho detto 'Non è con te, è grave, non mi sento bene, quindi non stressarmi, davvero non adesso». Ci sono cose che non puoi controllare quando non stai bene ormonale, l'importante è che io lo sapessi, quindi, perché sappiamo già come gestirlo», ha detto, essendo il più esplicita possibile con suo marito in questi momenti difficili.

Luz Elena ha confessato di aver ingerito vari farmaci per poter controllare anche le diverse crisi che ha vissuto giorno dopo giorno. come prescritto un trattamento ormonale in cui ha messo il testosterone nel suo corpo per molti mesi, fino a quando non è stato in grado di regolare i suoi livelli. Il che ha aiutato la cantante a tornare al suo peso normale.

La participante de certámenes de belleza se sometió a un tratamiento hormonal que le reguló la testosterona, por lo que pudo regresar a su peso normal. (Foto: Instagram / @luzelenaglezz)

«Ho preso le pillole per l'ansia, sì, il medico mi ha dato delle pillole per calmarmi e la verità è che stavo anche prendendo un trattamento ormonale, cioè stavo assumendo testosterone per diversi mesi fino a quando non lo hanno regolato e ho già iniziato a perdere peso e sono già molto più felice e più calmo «, ha detto Luz Elena davanti ai media.

Va ricordato che lo scorso 2020, Luz Elena ha denunciato con un video sul suo account Instagram ufficiale che una persona che lavorava nella sua casa l'ha infettata con COVID-19.

«Una delle persone del servizio si è ammalata e non ha detto che si sentiva male, dopo due giorni ce ne siamo accorti e purtroppo in quei giorni ha infettato altre due persone del personale di casa e hanno infettato me e i miei suoceri», ha detto il partecipante al concorso di bellezza.

Inoltre, ha colto l'occasione per parlare dell '"irresponsabilità» delle persone non indossando maschere o lasciando le loro case già malate.

La actriz contó por medio de sus redes sociales, cómo fue que se contagió del virus.

«A loro non importa, escono e non gliene frega niente e i papà lo permettono. Capisco che ci siano molte persone che sono state curate e molte che vanno avanti, ma molte altre no (...) Un'impiegata è venuta a casa mia, mi ha portato il virus con tutta l'incoscienza del mondo, ma è stata anche infettata da qualcuno per strada a cui non importava», ha detto, chiedendo di prendere coscienza di come le persone espongono gli altri a questo virus.

