L'umile reazione del Residente alla tiradera a lui dedicata dal faraone Love Shady

Dopo lo scandalo tra Residente e J Balvin, il faraone Love Shady ha pubblicato una canzone rivolta al rapper. Video: YouTube/Faraone Love Shady.

Il cantante di Arequipa Faraón Love Shady ha pubblicato questa settimana una canzone che ha sollevato polemiche. Abituato a viralizzare le sue righe a causa dei suoi testi espliciti, questa volta il peruviano ha deciso di scagliarsi contro il rapper portoricano René Pérez «Residente', noto per il suo gruppo Calle 13. La cosa divertente è che il «presunto» leso «ha risposto educatamente all'attacco.

Questa «tiradera», come sono conosciute le canzoni che attaccano un altro artista, è prodotta come risposta a un attacco che il portoricano ha lanciato poche settimane fa contro il colombiano J Balvin. Cosa deve fare il faraone in questa faccenda? Poco o niente. La verità è che è riuscito ad attirare l'attenzione con la sua ultima canzone intitolata «Rip [R] esentido».

Su YouTube, la canzone ha già più di 2,5 milioni di visualizzazioni e il faraone ha anche caricato il materiale sul suo account Instagram. È stato proprio lì che Residente ha reagito alla tiradera. «Sei il migliore... 🙌 Sono il tuo fan 🔥 Continua a prenderlo duro e a scrivere», ha detto il portoricano al peruviano.

LA «TIRADERA» CONTRO IL RESIDENTE

Dopo aver pubblicato sul suo Instagram l'obiettivo di rilasciare la 'tiradera', Love Shady si è preparata a pubblicare la canzone che è uscita oggi, 12 aprile, nel pomeriggio. Intitolato «Rip [R] esentido» con messaggi diretti al rapper, già diventato virale sui social network.

«La peggiore giuria nella battaglia dei galli, non sarebbe niente se non fossi per White Lion /In passato hai detto di essere autistico, solo per coprire il tuo fanatismo comunista. So che in fondo sei anche razzista, ricorda che Chavez era anche un terrorista/Che cosa era René, sei consapevole dei tipi, prendi una faccia per i poveri, ma vivi come ricco», sono alcune delle frasi della canzone che fa tendenza su Youtube e ha superato rapidamente le 200mila visualizzazioni. Hanno anche lasciato meme che sono diventati virali su Twitter.

