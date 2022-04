Luciana Fuster su Patricio Parodi: «Sono innamorata, emozionata e felice»

Nonostante le polemiche sorte con il baby shower della sorella di Patricio Parodi, Luciana Fuster sembra averlo minimizzato e ha chiarito che sta vivendo uno dei suoi momenti migliori con il reality boy.

L'influencer è stata il 13 aprile nel programma En Boca de Todos per partecipare a una divertente sequenza di domande e risposte, dove non ha esitato a gridare l'amore che ha si sente per il membro di Esto is Guerra.

Tutto è iniziato quando il pilota Ricardo Rondón gli ha chiesto: «Sei felice, emozionato o innamorato (con Patricio Parodi)?» , ha chiesto il presentatore e pochi secondi dopo la modella ha risposto sorprendendo tutti.

« In questo momento posso dire che è un misto tra i tre (incantato, emozionato e innamorato). Penso che tutto abbia delle fasi, ma è molto bello quando un po' di tutto si riunisce», ha detto la reality girl.

La sua risposta è stata interrogata da Gino Pesaressi, che le ha detto di essere apparentemente un po' confusa. Tuttavia, non ha esitato a farlo quadrare e dirgli che l'unico confuso è lui che difende così la sua storia d'amore con la modella.

Da parte sua, Tula Rodríguez ha sottolineato che l'amore è una sensazione molto bella. Ricordiamo che l'autista ha sempre dimostrato che le piace ascoltare le storie sentimentali degli altri.

Va notato che finora nessuno dei due ha reso pubblico alcun annuncio ufficiale nella loro relazione, ma non hanno più paura di condividere foto e video sui loro social network dove sono sempre più visti innamorati.

Luciana Fuster si dice 'innamorata, emozionata e deliziata' di Patricio Parodi. VIDEO: America TV

COS'È SUCCESSO AL BABY SHOWER DELLA SORELLA DI PATRICIO?

Sabato scorso, 09 aprile, la sorella di Patricio Parodi, Majo Parodi, ha festeggiato il baby shower del suo bambino Aitana con la famiglia e gli amici intimi. Flavia Laos ha partecipato come ospite, così come ha fatto Luciana Fuster, attuale partner del reality boy. Tuttavia, il membro di Esto es Guerra si è distinto per la sua assenza nelle fotografie che sua cognata ha caricato sui suoi social network.

Attraverso l'account Instagram dei gemelli, la sorella di 'Pato' Parodi ha postato i momenti salienti dell'evento, dove viene vista posare accanto alla decorazione, rompere la torta e aprire un paio di regali. Ha anche caricato un video riassunto di tutto ciò che è successo quel giorno, ma un dettaglio ha attirato l'attenzione degli utenti.

Succede che Luciana Fuster non compaia in questa pubblicazione, anche se ha caricato foto e video sulle sue reti per dimostrare di aver partecipato al baby shower della sua cognata. Va notato che non è apparso nemmeno nella foto di gruppo, dove Majo ha detto di aver posato «con persone che amo molto», dove appare Flavia Laos.

Tuttavia, ore dopo e dopo la pioggia di critiche da parte dei fan di Luciana, Majo Parodi ha persino pubblicato un'immagine in posa con i ragazzi della realtà e ha chiarito che voleva caricare queste foto prima, ma non poteva a causa del gran numero di immagini che aveva. «Vorrei condividerli tutti, ma sono infiniti», ha scritto.

Dato ciò, i fan della coppia hanno ringraziato Majo per aver chiarito che non ha un cattivo rapporto con sua cognata. Tuttavia, altri netizen hanno affermato che questo post è stato fatto con «obbligo», dal momento che Luciana avrebbe potuto essere ferita non vedendosi in nessuna immagine.

Foto grupal del babyshower de Majo Parodi. (Foto: Instagram/@majoparodi98)

