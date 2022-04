Le direttive di América de Cali sosterranno Guimarães se non si qualificherà «l'ottavo» della BetPlay I League

En la imagen el entrenador Alexandre Guimarães. EFE/Alberto Valdés/Archivo

I fan di América de Cali sono stati molto felici da quando è stato ufficializzato il ritorno di Alexandre Guimarães, perché abbastanza buona è stata la sua prima esperienza come allenatore della squadra scarlatta, con la quale è stato incoronato campione nel torneo che termina il 2019.

Tuttavia, Juan Carlos Osorio (ex allenatore) ha lasciato il club in una situazione piuttosto critica, poiché sotto il suo comando sono riusciti a ottenere solo 15 punti, il prodotto di quattro vittorie, tre pareggi e sei sconfitte.

Inoltre, lo stratega della risaralda non è riuscito a realizzare un'idea di gioco collettivo nell'America di Cali, poiché le sue continue rotazioni lo impedivano. Ecco perché i tifosi e le direttive dei «Red Devills» non avranno una mano forte con il nuovo staff tecnico per il resto del torneo.

Lo ha reso noto Tulio Gómez, il massimo azionista di «la mechita», che ne ha parlato con il giornalista Carlos Arturo «Petiso» Arango e ha rivelato che non è obbligo di Alexandre Guimarães qualificarsi per gli ultimi fuoricampo.

I fan hanno anche espresso il loro sostegno sui social network e hanno mostrato il loro sostegno per il lavoro di «Guima», a cui hanno un affetto molto speciale, perché oltre al titolo che hanno dato all'istituzione un paio di anni fa, ha anche promosso le carriere di giocatori che sono diventati icone, come Duván Vergara, Michael Rangel e Yesus Cabrera, che hanno portato a squadre dall'estero: Monterrey (Messico), Mazatlan (Messico) e Cuiabá (Brasile), rispettivamente.

Inoltre, ha avvertito che la sanzione con cui America de Cali non sarà in grado di assumere giocatori il prossimo semestre, limiterà anche il lavoro del suo nuovo timoniere.

Il 62enne allenatore ha corrisposto all'affetto dei tifosi e, nonostante i limiti e le difficoltà che ha, ha assicurato che finché ci saranno possibilità matematiche combatterà per la qualificazione.

Allo stesso modo, ha affermato di avere un grande apprezzamento per l'istituzione ed è per questo che consegnerà tutto il necessario per soddisfare i desideri dei fan.

L'America di Cali cercherà di entrare «l'otto» e per questo dovrà aggiungere tre punti negli impegni rimanenti contro il suo rivale di cortile, Jaguares, Alianza Petrolera, Deportivo Pasto e Unión Magdalena.