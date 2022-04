Le azioni calano; le scommesse hawkish della Fed aumentano i rendimenti

(Bloomberg) Le azioni sono scese dopo che i rendimenti dei Treasury sono avanzati sulla base della speculazione secondo cui la Federal Reserve aumenterà in modo aggressivo i tassi per far fronte a decenni di inflazione La scadenza delle opzioni potrebbe aver amplificato i movimenti del mercato azionario giovedì.

Twitter Inc. ha chiuso in ribasso dopo che il miliardario Elon Musk ha espresso dubbi sul fatto che riuscirà con la sua offerta di acquistare il colosso dei social media, pur citando un «Piano B» nel caso in cui la sua offerta non venga accettata. Lo spettro dei maggiori costi di prestito ha fatto precipitare le società tecnologiche soggette alle commissioni, che hanno portato le perdite dell'S & P 500. I rendimenti a 10 anni negli Stati Uniti hanno superato il 2,8% e il dollaro è avanzato dopo che il presidente della Fed di New York John Williams ha affermato che accelerare il ritmo degli aggiustamenti per includere aumenti a metà gli incrementi in punti percentuali sono «un'opzione ragionevole».

Ecco alcuni dei principali movimenti nei mercati:

Azioni

S&P 500 è sceso dell'1,2% alle 16:00 ora di New York

Il Nasdaq 100 è sceso del 2,3%

Il Dow Jones Industrial Average è sceso dello 0,3%

L'indice MSCI World è sceso dello 0,7%

L'

Valute

Bloomberg L'indice Spot del dollaro

aumentato dello 0,5%

L'euro è sceso dello 0,6% a 1,0825 dollari

La sterlina britannica è scesa dello 0,3% a 1,3076 US$

Lo yen giapponese è sceso dello 0,3% a 125,95 per dollaro

Obbligazioni Il rendimento dei buoni del Tesoro a 10 anni è aumentato di 13 punti base al 2,83% Il rendimento delle obbligazioni

a 10 anni della Germania punti base allo

0,84% Il

rendimento obbligazionario britannico a 10 anni è aumentato di nove punti base all'1,89% Materie prime

Texas occidentale Il greggio intermedio è aumentato dell'1,9% a 106,20 dollari al barile

I futures sull'oro sono scesi dello 0,5% a $1.975,30 l'oncia

