La Banca centrale europea ha mantenuto i tassi di interesse e ha affermato che prenderà qualsiasi decisione «gradualmente e in modo flessibile».

Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) ha deciso di lasciare invariati tutti gli strumenti di politica monetaria, mantenendo così la tabella di marcia modificata a marzo, anche se come novità ha sottolineato che le future decisioni di politica monetaria saranno prese con «opzionalità, gradualità e flessibilità».

Pertanto, l'entità monetaria effettuerà acquisti netti per 40 miliardi di euro (43.139 milioni di dollari), che scenderanno a 30 miliardi di euro (32.354 milioni di dollari) a maggio e 20 miliardi di euro ($21,57 miliardi) a giugno. Dopo tale data, la BCE prenderà in considerazione la possibilità di finalizzare gli acquisti netti di attività nell'ambito del programma di acquisto di attività pubbliche (PAA) nel terzo trimestre, a condizione che i dati supportino le previsioni di inflazione a medio termine.

Sebbene la decisione finale dipenderà dalla valutazione delle prospettive, la BCE ha sottolineato nella dichiarazione di giovedì che i dati più recenti disponibili «rafforzano l'aspettativa» che gli acquisti termineranno nel terzo trimestre.

Se la BCE azzera gli acquisti netti di attività PPP, sarà la seconda volta da quando ha avviato questo programma di stimolo nell'ottobre 2014. Tra gennaio e ottobre 2019, la BCE ha già interrotto gli acquisti netti di attività, reinvestendo solo le scadenze.

In ogni caso, l'autorità monetaria è rimasta invariata nel suo impegno a reinvestire le scadenze delle attività acquistate nell'ambito del PAA «per un lungo periodo di tempo» dopo l'inizio dell'aumento dei tassi di interesse.

TASSI DI INTERESSE

L'istituto emittente ha mantenuto invariati allo 0% i tassi di interesse di riferimento per le sue operazioni di rifinanziamento, mentre il tasso sui depositi presso la banca centrale rimarrà al -0,50% e il tasso sulle operazioni di rifinanziamento allo 0,25%. Tuttavia, le prospettive sono cambiate.

Eventuali aggiustamenti del prezzo del denaro avverranno «qualche tempo» dopo la fine degli acquisti netti di attività. Allo stesso modo, qualsiasi variazione dei tassi di interesse «sarà graduale».

«Il percorso dei tassi di interesse della BCE continuerà a essere determinato dalla direzione lungimirante del Consiglio direttivo e dal suo impegno strategico a stabilizzare l'inflazione del 2% nel medio termine», ha sottolineato l'agenzia.

Dove non ci sono stati cambiamenti è nel programma di acquisto di emergenza pandemica (PEPP). Le scadenze delle attività acquistate nell'ambito del PEPP saranno reinvestite fino alla fine del 2024. Inoltre, in caso di nuova «frammentazione del mercato», la BCE eseguirà queste scadenze con «flessibilità» in termini di orizzonte temporale, classi di attività e giurisdizioni.

Per quanto riguarda la liquidità bancaria, l'entità con sede a Francoforte ha dichiarato che monitorerà le condizioni di finanziamento delle banche per garantire che la scadenza delle aste OMRLT-III non influenzi la trasmissione della sua politica monetaria.

«Il Consiglio direttivo è pronto ad adeguare tutti i suoi strumenti nell'ambito del suo mandato, incorporando flessibilità se necessario, per garantire che l'inflazione si stabilizzi al 2% nel medio termine», ha concluso l'autorità monetaria.

INFLAZIONE E PIL

Il prodotto interno lordo (PIL) dell'area dell'euro ha registrato un aumento dello 0,3% su base trimestrale nel quarto trimestre del 2021, due punti percentuali in meno rispetto ai tre mesi precedenti, secondo gli ultimi dati pubblicati da Eurostat, l'Ufficio statistico comunitario.

D'altra parte, i prezzi hanno registrato a febbraio un'inflazione del 5,9%, otto decimi in più rispetto al mese precedente, a causa dell'aumento dei prezzi dell'energia e dei prodotti alimentari, segnando il loro massimo in quanto vi sono record storici.

Allo stesso modo, il tasso annuo di inflazione di base dei paesi che hanno adottato l'euro come valuta comune, che è il risultato dell'esclusione dal calcolo dell'evoluzione dei prezzi dell'energia, degli alimenti freschi, dell'alcol e del tabacco, è aumentato del quattro, raggiungendo il 2,7%.

Per quanto riguarda la disoccupazione, il tasso di febbraio della zona euro, l'ultimo tasso disponibile, è sceso di un decimo, al 6,8%. Nell'UE nel suo insieme, la disoccupazione si è attestata al 6,2%, anche un decimo in meno.

La prossima riunione del Consiglio direttivo dell'agenzia responsabile della politica monetaria nell'eurozona si terrà il 9 giugno 2022.

(con informazioni del PE)

