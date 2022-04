Kim Jong-un ha regalato una casa di lusso al giornalista più famoso della Corea del Nord

Il presentatore dei media di stato Ri Chun Hi è una delle voci più famose della Corea del Nord dopo aver annunciato i principali eventi del paese negli ultimi decenni - compresi i test nucleari e missilistici e la morte di un leader - con una voce forte e fragorosa piena di emozioni.

La presentatrice donna che è stata soprannominata all'estero come la «signora rosa» a causa del suo vestito tradizionale e luminoso è stata oggetto dei media ufficiali nordcoreani giovedì dopo che la leader Kim Jong Un ha presentato a Ri una residenza di lusso e le ha chiesto di continuare a servire vigorosamente come voce delle sue decisioni.

Gli esperti affermano che Kim sta cercando di aumentare il suo sostegno da parte delle élite della Corea del Nord mentre il paese deve affrontare le difficoltà della pandemia e una situazione di stallo diplomatico.

Il leader nordcoreano ha spiegato alla Korean Central News Agency (KCNA), che il dono della casa è stato dato grazie al lavoro svolto dal presentatore e dall'emittente per il partito negli ultimi 50 anni. Kim ha anche detto che si aspetta che Ri continui «come sempre, lavorando vigorosamente in buona salute come si addice a una portavoce del partito».

Kim ha riconosciuto Ri in un quartiere residenziale a schiera lungo il fiume di nuova costruzione che ha aperto mercoledì a Pyongyang. La KCNA ha affermato che le case del distretto sono state presentate a Ri e ad altri che hanno fornito un servizio distinto allo stato.

En esta foto proporcionada por el gobierno de Corea del Norte, Kim Jong Un, segundo a la derecha, corta la cinta durante una ceremonia de inauguración del distrito residencial en terrazas junto al río Pothong en Pyongyang, Corea del Norte, el miércoles 13 de abril de 2022. (Agencia Central de Noticias de Corea/Servicio de Noticias de Corea vía AP)

Questo venerdì è il 110° compleanno del defunto nonno di Kim e fondatore dello stato, Kim Il Sung. È l'anniversario di stato più importante della Corea del Nord, che è stato successivamente governato da tre generazioni della famiglia Kim dalla sua fondazione nel 1948. La nuova area abitativa è dove si trovava la residenza ufficiale di Kim Il Sung fino agli anni '70.

«Dando case a chi gli è stato fedele, Kim Jong Un vorrebbe rafforzare ulteriormente la sua unità interna», ha detto Moon Seong Mook, analista del Korea National Strategy Research Institute con sede a Seul. «Ri Chun Hi è un chiaro esempio di queste persone, poiché ha propagato pesantemente i suoi test nucleari e missilistici e ha servito come una specie di altoparlante per lui».

La KCNA ha detto che Kim ha visitato la casa di Ri con lei mercoledì e ha preso precauzioni per impedirle di subire qualsiasi inconveniente «mentre saliva e scendeva le scale».

Ri, che ha circa 79 anni, ha detto di sentire che la sua nuova casa era come un albergo e che tutti i suoi familiari «sono rimasti svegli tutta la notte a piangere con profonda gratitudine per la benevolenza del partito», secondo la KCNA.

Ri è entrato a far parte della televisione di stato nei primi anni '70, quando il paese era ancora governato da Kim Il Sung, ed è diventato gradualmente il volto delle trasmissioni di notizie guidate dalla propaganda del paese.

Imagen de archivo de Ri Chun Hi. REUTERS/KRT via REUTERS TV/File Photo

I suoi stretti legami con Kim sono stati mostrati durante una parata militare lo scorso anno quando ha visto le truppe marciare da una terrazza rialzata proprio accanto a Kim, gli ha messo una mano sulla spalla e gli ha sussurrato in un attimo. In un altro evento, è stata la prima persona a scambiare una stretta di mano con Kim prima di prenderle il braccio e posare per una foto di gruppo.

Moon, l"analista, ha affermato che Ri riceve cure a livello di membro del gabinetto a casa, sembra sano e si prevede che continuerà a gestire spot televisivi chiave per almeno i prossimi anni.

Lo stile appassionato ed effusivo di Ri a volte ha generato risate in altri paesi. Nel 2011, un'emittente televisiva taiwanese si è scusata dopo che uno dei suoi lettori ha imitato il tono di Ri quando ha annunciato la morte del padre di Kim, Kim Jong Il.

Da quando ha ereditato il potere dopo la morte del padre, Kim Jong Un, 38 anni, ha governato la Corea del Nord con autorità assoluta. Ma sta affrontando uno dei momenti più difficili del suo governo dopo che la pandemia di coronavirus ha scioccato un'economia che era già in una situazione disperata a causa della cattiva gestione e delle sanzioni imposte dagli Stati Uniti. Gli analisti affermano che i recenti test missilistici avevano lo scopo di far avanzare le loro armi e fare pressione sugli Stati Uniti e sui loro rivali per concessioni diplomatiche.

(con informazioni fornite da AP)

