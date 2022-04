Jenaro Villamil ha difeso AMLO e la riforma elettrica dopo le dichiarazioni di Fernández de Cevallos

Jenaro Villamil, presidente del Mexican State Public Broadcasting System (SPR), è uscito in difesa del primo presidente messicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) delle accuse di Diego Fernández de Cevallos, ex candidato alla presidenza del National Action Party ( PAN), sulla riforma dell'energia elettrica.

Il membro dell'auto-descritta Quarta Trasformazione (Q4) si è chiesto se le dichiarazioni del capo Diego, come è noto nella sfera politica del paese, siano dovute al fatto che i suoi uffici difendono qualsiasi compagnia elettrica privata.

«Il capo Diego e i suoi uffici stanno difendendo qualche azienda elettrica privata? Solo in questo modo vengono spiegati i loro sfoghi e insulti», ha scritto Villamil attraverso il suo account Twitter ufficiale.

L'interrogatorio del presidente della SPR è arrivato dopo che Fernández de Cevallos si è lanciato nei giorni scorsi contro la riforma elettrica di López Obrador e ha approfittato dei suoi social network per etichettare l'amministratore delegato come «ingannevole e miserabile».

«Tartuffe ordina ai suoi piltrafes di non cambiare una virgola alla sua iniziativa, in modo che ciò non accada. Eviterà controversie multimilionarie e sarà in grado di giustificare carenze energetiche, blackout e aumento delle tariffe. È così difficile e infelice», ha scritto l'ex candidato alla presidenza il 12 aprile.

La riforma elettrica di AMLO ha causato infinite discussioni, sia in ambito legislativo che in vari forum di dibattito e social network, dove vengono messi in discussione i benefici o i danni che può causare all'ambiente e ai cittadini.

Nonostante ciò, i legislatori del Movimento Nazionale di Rigenerazione (Morena), il partito che ha portato il Tabasqueño al Palazzo Nazionale, ei membri del 4T hanno difeso l'iniziativa dell'amministratore delegato di approvarlo senza modifiche o movimenti.

Tuttavia, sembra che non sia stato sufficiente per essere approvato nel Legislativo, dal momento che lo stesso López Obrador ha invitato i deputati dei banchi dell'opposizione a ribellarsi e votare a favore della riforma dell'elettricità.

«Sono fiducioso che voteranno liberamente e si ribelleranno. E chiedo a questo di rivelarsi veri rappresentanti popolari e non dipendenti di gruppi di interesse acquisiti. Che non siano traditori del Paese. Che abbiano l'arroganza di sentirsi liberi», ha detto il chief executive durante la sua conferenza mattutina del 5 aprile.

Oltre a questo, Sergio Gutiérrez Luna, presidente del Consiglio di amministrazione della Camera dei Deputati e legislatore del partito delle ciliegie, ha riferito che la sessione in cui verrà discussa la riforma elettrica si svolgerà domenica prossima, 17 aprile.

Questo nonostante le molteplici affermazioni e detti contro i deputati dell'opposizione, principalmente da PAN, PRI e PRD, che hanno accusato la corsa degli orari come qualcosa di «meschino e codardo; sono persino arrivati, il 12 aprile, con le valigie per tenere una protesta per tutta la notte.

Gutiérrez Luna ha aggiunto che la sua decisione si basava sulle disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 1, paragrafo b) della Legge Organica del Congresso Generale degli Stati Uniti messicani.

D'altra parte, vale la pena ricordare che colui che è stato nell'occhio dell'uragano è il deputato del PRI Carlos Miguel Aysa Damas, che ha annunciato che metterà da parte la decisione del partito tricolore e voterà a favore dell'iniziativa di López Obrador.

