Infezioni da coronavirus record in Cina: crescono restrizioni e problemi di salute mentale

FILE PHOTO: Residents line up for nucleic acid testing at a residential area, during the second stage of a two-stage lockdown to curb the spread of the coronavirus disease (COVID-19), in Shanghai, China April 4, 2022. REUTERS/Aly Song/File Photo

La Cina continua a inasprire le restrizioni sul numero record di infezioni da coronavirus nonostante il conto mentale per lavoratori e volontari che sostengono città confinate, esemplificato dal suicidio di un funzionario della Commissione sanitaria della città di Shanghai.

Il numero ufficiale di infezioni segnalate dalle autorità è il più alto in due anni: oggi, a livello nazionale, sono stati registrati 29.411 nuovi casi, di cui 26.391 asintomatici, sebbene Pechino non includa questi ultimi nel suo contatore fino a quando non iniziano a mostrare sintomi.

Solo nella metropoli orientale di Shanghai, che attualmente sta vivendo la peggiore epidemia di coronavirus dall'inizio della pandemia a Wuhan all'inizio del 2020, sono state aggiunte oggi 27.719 infezioni, di cui oltre il 90% non presenta ancora i sintomi richiesti dalle autorità per considerarle casi confermati.

Tuttavia, l'emergere di piccoli focolai e il timore di una diffusione di massa in tutto il paese ha reso Shanghai non l'unica città in cui vengono applicate restrizioni o, direttamente, confinamenti.

Secondo Alicia García Herrero, Chief Economist di Natixis per l'Asia-Pacifico, le aree che sono state colpite da misure restrittive di diverse dimensioni rappresentano già il 40% del prodotto interno lordo (PIL) cinese.

Il confinamento è particolarmente severo in città come Changchun (nord-est) o la già citata Shanghai, anche se in quest'ultima alcuni residenti delle poche aree in cui non sono stati rilevati casi nelle ultime due settimane sono già stati in grado di uscire in strade dove non ce ne sono quasi aperte stabilimenti.

Dos trabajadores llevan bombonas de oxígeno frente a un hospital en Shanghai (REUTERS/Aly Song) REUTERS

Nella metropoli orientale, dove la maggior parte dei suoi 25 milioni di abitanti rimane confinata, sono gli operatori sanitari, le guardie di sicurezza e i volontari che, vestiti con tute protettive bianche, continuano a sostenere la città nei giorni della maratona.

Il peso su molti di loro è estremamente pesante: Qian Wenxiong, direttore del Centro informazioni della Commissione sanitaria del distretto Hongkou di Shanghai, si è suicidato nel suo ufficio, come confermato dal noto ex direttore del quotidiano di stato Global Times, Hu Xijin.

Hu, una delle figure più controverse ma anche influenti nel panorama mediatico cinese controllato, ha detto sul suo account ufficiale Weibo - un equivalente locale di Twitter, censurato nel Paese - che «questa tragedia esacerba l'impressione che ci siano operatori (sanitari) sopraffatti dall'epidemia prevenzione (campagna) a Shanghai».

Alcuni media locali hanno anche fatto eco a un altro caso in cui una donna si è tolta la vita dopo essere stata vittima di cyberbullismo dopo che diversi netizen hanno considerato la mancia di 200 yuan ($31,4, 28,8 euro) che ha dato a un fattorino che si è offerto di aiutarla, viaggiando per 27 chilometri per trasportare nutro suo padre, vecchio e malato .

Il portale China Digital Times, fondato presso l'American University di Berkeley (California), ha pubblicato una trascrizione di una chiamata tra un uomo anziano confinato a Shanghai e un membro del comitato che gestisce la sua urbanizzazione, chiedendo di essere portato in un ospedale dopo la diagnosi di covid e lamentando di non aver ricevuto alcuna risposta dalle autorità.

«Non possono fare nulla per aiutarci (cittadini comuni)? È davvero così che è diventato il nostro Paese?» , lamentò il vecchio, a cui l'operaio rispose: «Verrà il giorno in cui dovrò dimettermi perché non posso più sopportare questo. Perché stanno facendo questo? Come è arrivata Shanghai a questa situazione?»

Un repartidor entrega un pedido a un residente detrás de las barreras que sellan una zona de Shanghai (REUTERS/Aly Song) REUTERS

Il giorno dopo, dopo che la chiamata in rete è diventata virale, il quotidiano locale Shanghai Observer ha affermato che il vecchio era stato ricoverato in ospedale e che la sua persona di contatto sulla chiamata non era stata in grado di tornare a casa per più di 30 giorni e stava gestendo situazioni come cure mediche per donne incinte o funerali: «Ha avuto un impatto sulle mie emozioni».

Nella città, la città più prospera della Cina, molti residenti non sono ottimisti: con ogni nuovo contagio registrato in un'urbanizzazione, il contatore dei 14 giorni che devono trascorrere dall'ultimo caso per le autorità per decretare la fine del loro confino viene azzerato, e non c'è ancora una data per il fine delle restrizioni.

Oltre a ciò, per alcuni, non è la più grande paura di contrarre il covid, ma ciò che viene dopo: le immagini che circolano sugli improvvisati centri di quarantena a cui vengono inviate le decine di migliaia di persone infette non ci invitano a pensare a un piacevole soggiorno, con problemi di igiene, luci accese 24 ore al giorno o, nei giorni di tempesta, perdite che non smettono di gocciolare.

Nonostante tutto, c'è anche chi - come in ogni situazione avversa - continua a cercare di prenderlo con umorismo: un meme popolare che circola in questi giorni in città è la parodia di un messaggio delle autorità che recita «Caro cittadino, non preoccuparti se inizi a parlare con i fiori e le piante nel tuo casa durante il parto, è una cosa ovvia. Ma non appena vedi che anche i fiori e le piante della tua casa ti parlano, chiama subito...»

(Con informazioni fornite da EFE)

Continua a leggere: