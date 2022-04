Il procuratore che indaga su Keiko Fujimori fornisce i dettagli del furto del suo portatile

Il procuratore che indaga su Keiko Fujimori ha rubato il suo portatile.

Entro due settimane dal furto del suo portatile, il procuratore Paulina Roque ha condiviso i dettagli di quello che è stato il furto di uno strumento importante per la sua indagine contro Keiko Fujimori. In conversazione con la stampa, il pubblico ministero ha confermato che, dato allo Stato come appariva il suo dipartimento, i criminali avrebbero fatto irruzione con l'unica missione di rubare il suo strumento di lavoro dove conserva informazioni vitali.

«Ho scoperto che la targa è stata completamente sollevata, violata e violata con qualche dispositivo che avrebbe permesso di rompere l'accesso», ha detto il pubblico ministero a Latina Noticias. L'incidente è avvenuto il 1 aprile mentre stava conducendo una diligenza a cui ha partecipato il marito di Keiko Fujimori, l'indagato Mark Vito. L'ora esatta in cui i trasgressori hanno fatto irruzione nella sua abitazione non è nota, ma si ritiene che sarebbe successo mentre si svolgeva la suddetta diligenza in cui si svolgeva anche l'avvocato di Vito Villanela.

Roque ha sottolineato che «a causa del modo in cui erano le camere, cercavano qualcosa. Non hanno preso nulla, abbiamo visto che non mancava nulla dall'appartamento». L'unico possesso rubato è stato il portatile dove, secondo Latina, erano state conservate informazioni vitali per rimediare ad alcune delle osservazioni evidenziate dalla magistratura sul caso cocktail in cui Keiko Fujimori è coinvolta.

Tra gli eventi che hanno attirato l'attenzione dopo quello che è successo c'è stato che non c'è stata alcuna lotta alla porta principale del condominio, uno scenario totalmente diverso dalla porta che dava accesso diretto alla casa.

Sugli effetti che il furto avrebbe sul lavoro fiscale, José Domingo Pérez ha detto che «ritarderà, ma non sarà una scusa per l'accusa di continuare il suo lavoro». Per quanto riguarda le osservazioni fatte dalla magistratura, ha assicurato che si tratta di fatti che si verificano in tutti i processi, «soprattutto quando sono complessi, quando c'è un numero significativo di accusati. Ci sono sempre aspetti che devono essere corretti o chiariti attraverso la rettifica».

MISURE DI SICUREZZA

Di fronte a quanto accaduto, il procuratore Roque y Pérez ha informato il loro superiore, Rafael Vela Barba, di quanto era successo e ha suggerito di fornire le misure necessarie per precauzione del personale fiscale e garantire in qualche modo la sicurezza del trattamento delle informazioni. «Mi fa un po' paura per me stesso, perché mi sento più protetto all'interno dell'entità che al di fuori di essa. Speriamo che l'istituzione possa dettare misure appropriate e fornirci maggiore protezione», ha detto il procuratore Roque a La República.

«Questo sarebbe un evento che tenterebbe di ostacolare le indagini della Task Force Lava Jato relative ai reati di corruzione che coinvolgono funzionari e la società Odebrecht», ha aggiunto il procuratore. Uno dei pericoli dopo la rapina è la sicurezza dei 35 testimoni protetti e dei 16 collaboratori effettivi. Secondo il pubblico ministero, coloro che ora hanno il portatile potrebbero conoscere le informazioni che gli avvocati hanno scambiato con il pubblico ministero.

«Sul portatile (del procuratore Paulina Roque) c'erano informazioni riservate sulle indagini e l'azione penale contro Keiko Fujimori e il partito politico Fuerza Popular. Paulina Roque vede solo il caso di Keiko Fujimori e dei collaboratori effettivi», ha dichiarato il procuratore José Domingo Pérez. Ha anche sottolineato che lo scopo della rapina è destinato a generare preoccupazione tra la squadra che guida le indagini. «È ovvio che non ci sono solo informazioni rilevanti sul laptop. Ci sono anche le stesse comunicazioni che il procuratore Roque ha avuto con i rappresentanti della difesa dei testimoni protetti e delle persone che avevano subito una collaborazione efficace», ha aggiunto.

