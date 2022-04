Gabriel Soto ha fornito nuovi dettagli sulla sua vittoria legale contro Laura Bozzo

Dopo Laura Bozzo, nella sua ultima apparizione con i media grazie a una conferenza che ha tenuto per il suo nuovo programma Let it happen Laura! , per fornire dettagli sul loro processo legale in relazione al danno morale che ha colpito Gabriel Soto e Irina Baeva, l'histrion che è stata vittima di diffamazione ha confermato che il processo è in esecuzione.

È stato durante l'ultima trasmissione del programma mattutino di Televisa, Hoy, che l'attore che ha dato vita a Pedro Cáceres nel melodramma You Remember Me, ha fornito dettagli sul caso che presumibilmente si era già pronunciato a favore della sua denuncia contro il presentatore peruviano.

«Penso che tu debba alzare la voce in ogni circostanza che non ti senti a tuo agio, come è stato il mio caso ad un certo punto, anche con l'argomento delle mie richieste, che penso sia stato fatto un danno morale molto forte e quando ciò accade devi lottare per la giustizia», ha sottolineato il rubacuori della telenovela.

Successivamente, è stato interrogato sul fatto che l'ex presentatrice di Televisa e TV Azteca avesse già dato un pagamento iniziale del suo risarcimento, poiché dalla metà del 2021 un giudice si era pronunciato a favore della coppia histrion: «Sì, è ancora in esecuzione», ha sottolineato lo storico di Città del Messico.

La pena esecutiva è quando non è ammesso alcun ricorso giudiziario e può essere richiesto il rispetto incidentale o può essere avviata un'azione esecutiva nel tuo caso. Queste dichiarazioni dell'interprete messicano sono state in reazione a quanto detto dal nuovo membro del Grupo Imagen.

«Tutte le questioni legali dovrebbero essere discusse con i miei avvocati», ha affermato il 69enne contenzioso naturalizzato messicano e italiano, che tornerà sul piccolo schermo il 18 aprile.

Più tardi, durante il suo discorso con i media il 13 aprile, la presentatrice ha ricordato come è sorto il problema con la coppia di interpreti e ha spiegato che è stato durante il suo soggiorno con Univision che le è stato chiesto un parere, che è stato travisato.

«Quel soggetto di Irina e Gabriel Soto, capisco che fosse stato impugnato perché è un'opinione che ho detto su un programma Univision chiamato La opina. Irina stava per tenere una conferenza sulle donne, mi hanno detto 'cosa ne pensi? «; Ho detto «non mi rappresenta». Se facessi causa a tutti quelli che parlano [di me], sarei un milionario», ha concluso il presentatore, che ha immortalato la frase Lascia passare il disgraziato.

Entrambi gli attori hanno citato in giudizio Bozzo nell'ottobre 2020 per i crimini di diffamazione, molestie e minacce a seguito delle dichiarazioni pubbliche di Miss Laura sulla coppia, in cui affermava che Gabriel era finito con la sua allora moglie Geraldine Bazán a causa di un'infedeltà con Baeva.

In precedenza, si vociferava che le conseguenze che Laura Bozzo avrebbe potuto affrontare andavano dalla perdita del suo nome legale se richiesto dall'attore, oltre a pagare un risarcimento a Soto e Irina dopo aver perso la causa per danno morale, che ha assicurato lo spettacolo mattutino Sale el Sol, che potrebbe avere ammontavano a poco più di 13 milioni di pesos.

Il processo legale è durato solo un anno e il 20 ottobre 2021 un giudice ha stabilito che le prove presentate dagli attori erano sufficienti per procedere contro di loro. Secondo la decisione della Corte Superiore di Giustizia di Città del Messico (TSJCDMX), Laura Bozzo deve risarcire la coppia per danni morali.

L'avvocato di entrambi gli attori, Gustavo Herrera, ha affermato che l'importo monetario dipenderebbe ancora da un processo che determina il loro reddito, i contratti con le stazioni televisive o marchi. Al momento non si sa quale accordo la presentatrice peruviana abbia raggiunto con la rete che ha recentemente assunto, l'ha assunta.

