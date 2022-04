Facebook: la storia del «pollo vivo o morto» ha partecipato al concorso inglese ed è diventata virale

Il pollo è vivo o morto? La storia di Pedro Castillo.

Quando Pedro Castillo era in corsa per la presidenza della Repubblica, una delle sue presentazioni pubbliche è diventato abbastanza noto per una storia che ha raccontato. Era la storia di un ragazzo che portava un pollo e cercava di ingannare il suo insegnante.

Tuttavia, a causa del modo in cui Castillo l'ha raccontato, sembrava piuttosto confuso: «Una volta, un pomeriggio portava in grembo un bambino, un pollo sulla schiena e il pollo, l'insegnante non sapeva cosa stesse trasportando e voleva chiedere all'insegnante e lui disse: «Volevo farli cadere e chiedergli se era vivo o morto ».

«Se fosse morto, gli insegnerebbe il pollo vivo, ma se fosse vivo, scusa, se fosse morto, il ragazzo, l'insegnante si arrende, il bambino lo ha consegnato vivo, ma se gli dicesse che era vivo torcerebbe il collo del pollo e gli mostrerebbe il pollo morto», gli ha detto il presidente in una storia confusa.

In realtà si riferiva a una storia che ha avuto origine in Grecia:

Un giorno un adolescente, parlando con un amico, disse:

- Penso di sapere come ingannare il saggio. Gli porterò un uccello che terrò in mano e gli chiederò se è vivo o morto. Se dice di essere vivo, lo spremerò e una volta morto lo lascerò cadere a terra; se dice che è morto aprirò la mano e lo lascerò volare.

Il giovane venne dal saggio e gli fece la domanda:

- Sage, l'uccello che ho in mano è vivo o morto?

Il saggio guardò il giovane e disse:

- Ragazzo, la risposta è nelle tue mani.

La verità è che questa storia è diventata piuttosto virale. Ecco perché l'uso di questa storia in una competizione inglese ha attirato l'attenzione. Succede che l'istituto IPCNA abbia lanciato un concorso tramite Facebook dove ha invitato i suoi follower a scrivere una storia a tema gratuita che ha tra le 250 e le 300 parole ed è scritta in inglese. L'hanno chiamata Writing Challenge e ha generato molte interazioni sui loro social network.

La cosa divertente è che gli utenti hanno partecipato al concorso con umorismo. Molti sono stati incoraggiati a tradurre storie famose in spagnolo. Uno di loro è stato incoraggiato a tradurre la storia di Castillo:

«Una volta un pomeriggio un bambino portava un pollo sulla schiena, il pollo che l'insegnante non sapeva cosa stesse trasportando, e voleva chiedere all'insegnante e gli disse che voleva fargli credere e gli disse, chiedigli se era vivo o morto. Se fosse morto, gli mostrerebbe il pollo vivo, ma se era vivo, scusami, se era morto, se l'insegnante gli diceva che il bambino era morto, l'insegnante gli ha dato... il bambino lo ha dato vivo, ma se gli ha detto che era morto, il ragazzo era vivo. ha attorcigliato il collo del pollo gli ha mostrato il morto pollo non sapeva cosa fare. Né lui né il bambino erano con quella trappola per fare l'insegnante e il bambino chiede all'insegnante dice insegnante insegnante dimmi che il pollo che ho tra le mani è vivo o morto», commento. El comentario logró varios mi piace, pero fue a través de WhatsApp que logró viralizarse.