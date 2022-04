El Dane ha rivelato che l'incertezza politica ha aumentato il pessimismo tra gli imprenditori

La construcción de vivienda seguirá como uno de los sectores con mejores proyecciones para este año ayudado por los subsidios del Gobierno colombiano que incentivan la compra de unidades nuevas. EFE/Luis Eduardo Noriega/Archivo

Il Paese è a poco più di un mese dall'elezione del suo nuovo presidente. Data la situazione di incertezza riguardo al possibile vincitore delle elezioni, afferma Dane, il pessimismo è cresciuto all'interno degli uomini d'affari. Verso marzo di quest'anno, sottolinea l'entità, l'indicatore della fiducia degli uomini d'affari è sceso a 62,7 punti rispetto all'anno precedente, ovvero è sceso di 0,4 punti.

«Questa indagine fornisce indicatori aggiornati su: a. Stato delle operazioni; b. Canali che interessano le operazioni e il personale impiegato; c. Meccanismi di aggiustamento implementati; d. Aspettative sulla performance dell'economia; ed e. Percezione sulle politiche di sostegno e benefici accettati dalla società», ha spiegato Dane sull'analisi che ha consegnato nelle ultime ore.

Juan Daniel Oviedo, direttore di Dane, ha affermato che, in effetti, è il panorama politico che ha gli uomini d'affari dubbiosi sulle loro prospettive finanziarie. «Vediamo che il contesto macroeconomico in termini di inflazione, insieme al ciclo politico e all'incertezza del processo elettorale, sono i fattori più visibili di fronte a questo calo della fiducia delle imprese», ha detto Oviedo.

I risultati di quello studio danese rivelano che il 97,2% delle aziende del commercio, della produzione, dei servizi e delle costruzioni, ha registrato una normale attività nel febbraio 2022, considerando che avevano un valore esattamente uguale al mese precedente. Il commercio, con il 98,4%, ha registrato la percentuale più alta di aziende con operazioni normali, mentre, d'altra parte, il settore delle costruzioni ha avuto la percentuale più bassa con l'84,3%. L'11,6% di tutte le aziende, invece, ha riportato problemi nella fornitura di input per il mese di febbraio.

Il 73,2% delle aziende, sottolinea Danel, ha riferito di aver dovuto interrompere il flusso dei propri input a causa di problemi di disponibilità. Lo stesso problema è stato risentito del 78,3% per le aziende del settore. Inoltre, il 71,2% delle aziende ha assicurato che c'è stato un aumento dei costi, nel settore delle costruzioni, in particolare, questa percentuale è salita all'87,4%.

Secondo Fenalco, invece, le aspettative del 46% degli imprenditori consultati nella sua indagine ritengono che nel corso dell'anno l'andamento delle proprie attività continuerà a migliorare. Il 37% degli imprenditori ha assicurato che le proprie vendite sono state simili a quelle di marzo 2021. Quest'anno le vendite sono diminuite del 19%. Mentre il 46% degli imprenditori le prospettive e il futuro delle loro aziende sono positivi, per il 12% il futuro non ha segni di essere positivo.

«L'aumento generale dei prezzi negli ultimi mesi ha costretto i trader a riorganizzare le loro operazioni e a fare uno sforzo per non trasferire tutti i superamenti dei costi ai consumatori, il che suggerisce che sebbene marzo abbia un buon equilibrio, il picco dell'inflazione potrebbe cambiare il quadro nei prossimi mesi», ha dichiarato Jaime Alberto Cabal, presidente di Fenalco.

«Sfortunatamente, l'inflazione sta facendo sì che i carrelli dei supermercati vengano lasciati con molti prodotti in scatole che gli acquirenti non possono prendere perché i loro budget non li consentono», ha aggiunto la Federazione Nazionale dei Mercanti a questo proposito (Fenalco), nei risultati pubblicati sulla rivista Bitácora Económica.

Bruce Mac Master, presidente di Andi, ha commentato che ciò che è necessario in tempi come oggi è «mantenere le aziende produttive per rafforzare e difendere l'occupazione. Dobbiamo continuare a fare sforzi per creare un panorama abilitante che consenta alle aziende di attivare tutte le catene del valore».

