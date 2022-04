Cresce la polemica in F1 dopo l'ispezione della biancheria intima dei piloti: la rabbia di Hamilton per il divieto di indossare gioielli

Formula One F1 - Australian Grand Prix - Melbourne Grand Prix Circuit, Melbourne, Australia - April 7, 2022 Mercedes' Lewis Hamilton at the Melbourne Grand Prix Circuit ahead of practice REUTERS/Loren Elliott

Alla vigilia del Gran Premio d'Australia di Formula 1, c'è stato un po' di scalpore tra i piloti perché la Federazione Internazionale Automobile (FIA) ha iniziato a concentrarsi sulle normative relative al loro abbigliamento. In questo contesto, la polemica è cresciuta perché Lewis Hamilton, una delle figure in griglia, ha anticipato il suo rifiuto dei regolamenti che costringono i concorrenti a rimuovere tutti i gioielli, gli anelli e le catene.

Il fuoriclasse Mercedes, sette volte campione del mondo nella massima categoria del motorsport, ha spiegato che non rispetterà la regola perché, per quanto voglia rimuovere gli elementi dal suo corpo, non sarebbe in grado di farlo. Inoltre, Hamilton ha detto che è una decisione che deve prendere sul suo corpo da solo.

«Non ho intenzione di togliermi i gioielli alle gare. Comunque, non riesco a toglierne alcuni. Quelle all'orecchio destro sono praticamente saldate. Quindi devo tagliarmi l'orecchio per toglierli. Ecco perché rimarranno», ha detto l'atleta britannico ai giornalisti dopo la gara, secondo Reuters. «Dovresti essere in grado di essere quello che sei», ha insistito.

Lewis Hamilton se negó a despojarse de sus joyas para competir en la Fórmula 1 (Foto: EFE) EFE

Il 37enne, arrivato quarto con la Mercedes nella gara di Melbourne, ha deciso di non rispettare le norme che impediscono ai piloti di indossare piercing al corpo o catene al collo in metallo, una regola che è stata introdotta dal 2004 ma non è mai stata applicata correttamente. «E continuerò a farlo... Non capisco davvero le piccole cose che stanno raccogliendo», ha detto Hamilton.

In effetti, l'esperto pilota inglese ha colto l'occasione per deridere la situazione. «So che hai un piercing al capezzolo, amico», disse scherzosamente Hamilton a Verstappen, che suonava insieme. «Vuoi vederlo di nuovo?» , ha risposto la giovane stella della squadra Red Bull.

L'intera controversia è iniziata nell'anteprima del Gran Premio d'Australia, quando l'organo di governo della F1 ha deciso di rafforzare questo regolamento. Il nuovo direttore di gara, Niels Wittich, ha detto ai piloti che «piercing o catene di metallo sul collo» non sarebbero ammessi e che avrebbero persino esaminato l'uso della biancheria intima prima delle gare.

Pierre Gasly es otro de los pilotos que alzó la voz ante las exigencias de la FIA.

Un altro pilota che ha mostrato la sua insoddisfazione è stato il francese Pierre Gasly. Nelle dichiarazioni pubblicate dal sito specializzato Motorsport, il giovane concorrente di Alpha Tauri ha ironizzato su quanto accaduto e ha invitato Wittich a recensire i corridori uno per uno. «Se vuoi controllarmi, sentiti libero, non ho niente da nascondere. Il mio pene, tutto. Se questo ti rende felice, sentiti libero», ha detto Gasly.

La norma in questione fa parte dell'articolo 5, nel terzo capitolo dell'appendice L del FIA International Sports Code, che cerca di proteggere i conducenti in caso di improvvisa partenza dall'auto durante un incidente. Nel 2005, la FIA ha imposto per la prima volta «un divieto immediato sull'uso di gioielli» ai corridori e la regola è stata successivamente adottata nel Codice Sportivo Internazionale.

Per molti anni non ci sono stati problemi al riguardo, ma lo sbarco di Niels Wittich e il suo desiderio di garantire elevati standard di sicurezza e ridurre i rischi, hanno scatenato una nuova polemica tra l'élite del motorsport.

CONTINUA A LEGGERE: