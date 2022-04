Bancada de Juntos per il Perù divisa dal cambio di nome del gruppo parlamentare

Una nuova pausa viene registrata nella sinistra parlamentare, questa volta dopo un tentativo di cambiare il nome della panchina. Nel pomeriggio del 13 aprile, un comunicato ha rilasciato la decisione di cambiare Juntos per il Perù a Cambio Democrático a seguito di un accordo raggiunto «a maggioranza» nel corso di una riunione del gruppo parlamentare. Tuttavia, due dei cinque membri del Congresso hanno insistito sul rifiuto della misura nonostante l'accordo annunciato attraverso i social media.

Uno dei membri che hanno reso ufficiale il loro rifiuto è la deputata Isabel Cortez. «Due spazi politici hanno optato per la candidatura di un addetto alle pulizie: Insieme per il Perù da quegli anni in cui mi ha invitato a fare il consigliere e New Peru che ha scommesso su di me al numero 2 della lista congressuale delle ultime elezioni. Grazie a questi spazi, sono un deputato», ha scritto la parlamentare sul suo account Twitter.

Cortez si è detto contrario al cambio di nome proposto perché ritiene che si debba aggiungere il nome di Nuevo Peru, un gruppo politico guidato da Verónika Mendoza con i Juntos per il Perù alleati per partecipare alle elezioni generali del 2021. «Penso che dovremmo sempre essere dovuti a coloro che si sono fidati di noi fin dall'inizio ed essere coerenti in modo che ci siano differenze: non sempre dobbiamo un collettivo e io da Juntos por Peru-New Peru, così come ai miei sindacati Sitobur e Sitomun», ha scritto.

Bancada de Juntos por el Perú dividida por el cambio de nombre del grupo parlamentario

Secondo la dichiarazione che annuncia il cambio di nome, la decisione è arrivata perché «stiamo affrontando un momento politico diverso, quindi è necessario adottare un nome in conformità con il nostro impegno politico nei confronti di tutti i peruviani. La Democratic Change Bank ratificherà la sua volontà politica di promuovere e chiedere il processo di cambiamento richiesto dal Paese, denunciando la corruzione e combattendo la disuguaglianza», si legge nella pubblicazione.

RISPOSTA UFFICIALE

Il rifiuto della deputata Cortez è stato ricambiato dal parlamentare e ministro del commercio estero e del turismo, Roberto Sánchez. Entrambi hanno firmato un comunicato al Senior Officer del Congresso, Hugo Rovira, in cui riproducono i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 62 del Regolamento del Congresso. Questi specificano i requisiti per formare un gruppo parlamentare o un gruppo parlamentare speciale nel caso in cui non sia composto da un numero minimo di membri del Congresso.

«In base a queste considerazioni, la nostra rappresentanza come membri del Congresso del partito politico Juntos por Peru verrebbe interrotta se il cambio di nome richiesto fosse reso ufficiale». Inoltre, hanno sottolineato che il regolamento del ramo legislativo non tiene conto del tipo di richiesta presentata. «Ti chiediamo quindi di non elaborare la richiesta presentata dai membri del Congresso in questione»; cioè, Ruth Luque, Edgar Reymundo e Sigrid Bazán.

Vale la pena ricordare un'altra delle pause rese visibili nella panchina in questione. Pochi giorni fa, la deputata Bazán ha sottolineato che Junto por Peru non sarebbe un banco alleato del governo, nonostante il fatto che uno dei suoi membri ricopra la carica di ministro del commercio estero e del turismo. In conversazione con Epicentro, la deputata ha sottolineato che la sua distanza dal governo Pedro Castillo è visibile da mesi. Va notato che Roberto Sánchez non è solo un ministro di questo governo, un deputato di Juntos per il Perù, ma anche presidente del partito che si è unito a Verónika Mendoza per tentare la presidenza della repubblica nelle elezioni del 2021.

