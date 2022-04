12 anni dopo l'attacco a Salvador Cabañas, c'è un nuovo capitolo nel caso

L'arresto di Francisco José N, alias el Contador, da parte di elementi dell'ufficio del procuratore generale, ha fatto il caso di Salvador Cabañas aggiunge un altro capitolo. Il detenuto è direttamente correlato all'attacco che l'ex calciatore di Aguilas de América ha subito nel 2010 quando è stato colpito alla testa da un'arma da fuoco.

Con il principale responsabile degli eventi in carcere, José Jorge Balderas Garza o semplicemente il JJ sta scontando un Condanna a 20 anni nel sistema penitenziario messicano dopo aver aggredito quasi mortalmente l'ex attaccante e stella della nazionale paraguaiana. Il Contador è accusato (tra gli altri crimini come il traffico di droga) di essere complice di Balderas Garza negli eventi accaduti nel Bar Bar più di dieci anni fa.

La mattina presto del 25 gennaio 2010, ne è stato svelato uno spettrale per il calcio nazionale e internazionale. Salvador Cabañas, all'epoca una delle figure americane della Liga MX e del Paraguay in Sud America, fu colpito alla testa. L'evento ha scioccato il paese a causa della gravità degli eventi.

José Jorge Balderas Garza “El JJ”, acusado de haber disparado en contra del futbolista paraguayo Salvador Cabañas en una discoteca (Foto: Cuartoscuro)

Dopo le 5:00 e dopo aver litigato con JJ nei bagni dello stabilimento del Bar Bar, l'uomo d'affari estrasse un'arma da fuoco e la sparò contro l'allora calciatore. I dipendenti locali hanno informato le autorità e Chava è stato portato di corsa dal pronto soccorso in un ospedale nel sud di Città del Messico.

Nelle prime ore la diagnosi è rimasta riservata, ma con il passare dei giorni è stato rivelato che lo stato di salute di Cabañas era delicato ma stabile. Allo stesso tempo, con il quadro sempre più chiaro sulla loro sopravvivenza, i medici non sapevano ancora quali sarebbero state le conseguenze.

Dopo un lungo processo di recupero, oltre al miracolo di sopravvivere a un colpo alla testa, Cabañas è stato confermato di non aver avuto conseguenze particolarmente gravi sulla sua salute. Più di un decennio dopo l'attacco, Chava ha capacità fisiche e mentali quasi normali.

FOTO: ARTEMIO GUERRA BAZ / CUARTOSCURO.COM

In un'intervista a Infobae circa due anni fa, l'ex calciatore dà credito di ciò che ha vissuto al Gesù Cristo, di cui è fedele credente. Afferma che durante la settimana in coma, è stato in grado di visitare il paradiso, ma che è stato riportato sulla Terra per continuare la sua vita e aiutare più persone.

«Stavo camminando tra le nuvole. Ricordo di essere andato in un giardino e di aver camminato. Nell'ultima parte, mi sono imbattuto in Gesù Cristo. Mi ha toccato la fronte con una delle dita nel punto in cui mi hanno sparato. Abbassò la mano per toccarmi la spalla sinistra e mi disse: 'Hai molta strada per essere qui. Tornate sulla Terra per aiutare i più bisognosi grazie al potere che vi concederò». Mi ha dato un'altra possibilità e si è reso conto che non era il mio momento. Dopo aver trascorso una settimana in coma, mi sono svegliato sano e salvo in ospedale», ha narrato per questo media.

Salvador Cabañas con a indumentaria de América en la temporada 2021. (Foto: Twitter/@MelinaVelez14)

Nelle ultime dichiarazioni pubbliche note a Chava, Chava ha ribadito di non avere alcun tipo di sentimento negativo nei confronti del suo aggressore o del suo complice. Quando la sua carriera calcistica è stata al punto più alto in termini di livello, è stato bruscamente e definitivamente interrotto da quanto accaduto al Bar Bar.

«Dentro, sto molto bene, sono in pace, mi hanno dato un'altra possibilità. Non mi sono mai pentito di nulla perché sostengo sempre le persone di cui hanno bisogno, per andare avanti, e rimanere in vita è ciò che conta per me», ha detto.

