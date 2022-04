«Videogiochi. I due lati dello schermo»: qual è il loro impatto sulla società

Correre, saltare, incarnare un corpo, creare un avatar, tra le altre cose sono attività che i giocatori (giocatori professionisti) svolgono ogni giorno con l'aiuto di qualsiasi dispositivo, e sembra che senza alcun beneficio per la società. Tuttavia, la mostra intitolata «I due lati dello schermo» dimostrerà l'impatto positivo che i giochi possono avere, che tu sia un giocatore o meno.

Alcuni videogiochi sono stati persino usati come terapia per portare le persone a cambiare, generare empatia o replicare costruzioni fantasy nella vita reale. Ed è che la mostra cercherà di trasmettere e comprendere il fenomeno della cultura del giocatore, cioè l'impatto che ha ottenuto su varie aree della cittadinanza, lo ha annunciato Nidia Chávez, direttrice della Telefónica Movistar Foundation, la società responsabile dell'organizzazione e presentando il progetto in Messico, che era anche in Spagna e Sinaloa.

In un'intervista con il direttore della Fondazione e durante un tour della mostra, ha presentato insieme ad Ana de Saracho, direttrice degli affari pubblici di Telefónica e che sarà esposta fino al 29 maggio al Cultural Center of Spain e Centro Multimedia del National Center of Arts, hanno affermato che si tratta di una mostra per conoscere e imparare come il mondo dei videogiochi ha avuto un impatto sui cittadini.

«I videogiochi hanno un'influenza sulla tua vita perché servono anche per testare applicazioni, testare esperienze diverse tra utenti e avvicinarti alle persone».

Ha affermato che si tratta di un fenomeno culturale che impressiona, oltre al fatto che tutti ad un certo punto della vita «hanno mai giocato». A questo proposito, presenteremo alcuni esempi di videogiochi che hanno ottenuto un vantaggio per la società.

Qual è l'impatto dei videogiochi sulla società?

Bárbara Perea, consulente della Fundación Telefónica Movistar, nell'area della conoscenza e della cultura digitale, ha annunciato che l '"altra parte» ha a che fare con il modo in cui i videogiochi sono inseriti nel tessuto sociale, poiché siamo stati tutti esposti in qualche modo con strumenti di navigazione basati su videogiochi come come applicazioni di mobile banking.

I giochi elettronici sono sempre stati presenti nella vita dei cittadini, anche se hanno sempre avuto una forte influenza in tutto il mondo. Prova di ciò sono le console, che sono state tra i primi computer a cui i messicani hanno avuto accesso, come Atari, Nintendo, tra gli altri.

Un esempio: quei giochi che si basano sulla creazione di avatar consentono alle persone di assumere ruoli e persino creare empatia, poiché possono avere importanti cambiamenti sociali.

Anche in Spagna viene utilizzata una terapia contro la violenza domestica, in cui gli autori sono invitati ad abitare il corpo di una ragazza, quindi sentirsi vulnerabili quando si occupa un altro corpo è un modo per generare empatia e parte del mondo dei videogiochi.

Il gioco Perfect Woman ti invita anche a creare il tuo avatar. Tuttavia, si distingue per le questioni sociali della disuguaglianza come l'istruzione e il parente, poiché è possibile creare il proprio corpo sulla base dell'esperienza di essere una donna, nonché dell'ambiente in cui è gestita quando lavora, se ha figli, tra le altre questioni.

Un altro esempio di partecipazione dei cittadini è quello relativo a Minecraft, il videogioco che costruisce il gusto di grandi e piccini.

Nello stesso paese europeo, è stato svolto un altro esercizio con questo gioco, in cui alcuni giovani e bambini sono stati invitati a ridisegnare gli spazi di servizio urbani e con l'intenzione di migliorare la società. Ciò che è stato trovato sono stati progetti migliori di parchi giochi, aree verdi, scuole, tra le altre cose.

Secondo Bárbara Perea, questa iniziativa della comunità giovanile è stata inviata al consiglio di Madrid, per vedere come ciò potrebbe influenzare il futuro della pianificazione urbana.

«Se siamo abituati a questi esercizi di partecipazione dei cittadini fin dall'infanzia, allora quando siamo più grandi, è più facile che questo diventi un'abitudine e non siamo società passive e abbiamo la partecipazione dei cittadini alla costruzione delle città».

Cultura gamer

Durante la presentazione della mostra, ha ribadito che: «i videogiochi non sono solo veicoli di intrattenimento, sono veicoli ideologici e senza dubbio il mezzo culturale più importante del nostro tempo».

Ed è che secondo il consulente, è stata condotta un'ampia varietà di studi in cui è stato rilevato che alcune aree del cervello migliorano giocando. Anche nella mostra sono stati collocati alcuni campioni di cervelli colorati e 3D, che rappresentano le aree e le capacità cognitive che sono migliorate durante il gioco.

«Quando i genitori pensano che i bambini stiano perdendo tempo, non stanno, al contrario, stanno costruendo società di partecipazione dei cittadini, stanno migliorando le loro funzioni cognitive, sviluppando capacità di cooperazione reciproca estremamente importanti che saranno il futuro di un più empatico e più cooperativo umanità», ha detto.

Crescita dei videogiochi

«I due lati dello schermo» mostra anche il processo di progettazione di un videogioco, che secondo Javier Cano, consulente della mostra che era già in Spagna - durante il 2020 e a Sinaloa nel 2021 - ci sono videogiochi che sono stati creati in un massimo di due giorni.

Uno degli scopi principali è avvicinare le persone attraverso la connettività e le competenze digitali. Durante la pandemia, il livello di crescita dei videogiochi ha avuto il maggiore impatto, aumentando del 5,2% in un anno.

Oltre al fatto che ci sono già quasi 75 milioni di giocatori in Messico. I giocatori preferiscono che gli smartphone entrino in questo mondo digitale, in quanto è il dispositivo al primo posto con una preferenza del 75%.

Nel 2020, circa 2,7 miliardi di giocatori hanno generato ricavi per circa 175 miliardi di dollari.

La mostra di videogiochi «I due lati dello schermo» sarà disponibile al pubblico in modo completamente gratuito presso il Centro Cultural España, situato in Calle de Donceles 97. Colonia Centro a Città del Messico.

