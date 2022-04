Tolima combatte questo mercoledì per la sua permanenza nella Copa Libertadores

CALI - COLOMBIA, 07-03-2022: Juan Fernando Caicedo del Tolima celebra después de anotar el segundo gol de su equipo durante partido por la fecha 10 como parte de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2022 entre Cortuluá y Deportes Tolima jugado en el estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali. / Juan Fernando Caicedo of Tolima celebrates after scoring the second goal of his team during a match for the date 10 as part of BetPlay DIMAYOR League I 2022 between Cortulua and Deportes Tolima played at Pascual Guerrero stadium in Cali city. Photo: VizzorImage / Gabriel Aponte / Staff

L'Independiente del Valle punterà a raggiungere questo mercoledì 13 aprile la guida del Gruppo D della Copa Libertadores a spese del Deportes Tolima, che sarà sollecitato dalla vittoria, dopo la recente sconfitta casalinga contro l'Atlético Mineiro, dal Brasile.

Nel primo turno del Gruppo D, la squadra ecuadoriana ha vinto per 0-2 in trasferta dalla brasiliana América Mineiro, entrata nella fase a gironi dopo aver eliminato Guaraní, dal Paraguay, e Barcellona, dall'Ecuador, nelle fasi preliminari del torneo continentale.

Nel frattempo, Tolima ha ceduto 1-3 in casa al debutto contro l'Atlético Mineiro, quindi usciranno con l'urgenza di recuperare, poiché una seconda sconfitta comprometterebbe le loro aspirazioni a raggiungere gli ottavi di finale.

Da parte sua, nel torneo locale, l'Independiente del Valle ha una campagna irregolare, con 11 punti, 8 in meno rispetto al leader, Barcellona, e nella recente data hanno pareggiato senza gol con uno degli ultimi in classifica, Guayaquil City.

La squadra ha la stessa squadra che ha vinto il titolo dello scorso anno in Ecuador sotto la direzione tecnica del portoghese Renato Paiva, ma non è ancora riuscita a raggiungere l'armonia calcistica, sebbene abbia avuto un debutto di buon auspicio nell'attuale Libertadores.

Oltre allo squilibrio calcistico della squadra ecuadoriana, c'è il divieto di guidare l'allenatore Paiva a Libertadores, perché non ha rispettato una disposizione normativa della Confederazione sudamericana di calcio (Conmebol) per gli allenatori europei che continuano a guidare in Sud America.

La squadra della Valle metterà le mani sui rinforzi argentini, come i difensori Richard Schunke, Mateo Carabajal; i centrocampisti Cristian Pellerano, Lorenzo Faravelli, Nicolás Previtali e il marcatore della squadra 2021 Jonathan Bauman.

Ora, nel caso di Deportes Tolima, che è al secondo posto nella classifica della BetPlay League, con 32 punti, uno in meno dell'Atlético Nacional. Nella recente data del torneo colombiano, la squadra dell'allenatore Hernán Torres ha sconfitto Aguilas Doradas 3-0, con i punteggi di Michael Rangel e due gol Andrés Felipe Ibarguen.

Tra le figure straniere che potrebbero giocare domani per il Tolima ci sono il portiere dell'Ecuador Alexander Domínguez; il peruviano Raziel García e il cileno Rodrigo Ureña, insieme all'attaccante paraguaiano naturalizzato Gustavo Ramírez.

Mentre l'Independiente del Valle partecipa per l'ottava volta ai Libertadores, con una finale nel 2016, che la perse contro l'Atlético Nacional colombiano, Tolima lo fa per la nona occasione, con una semifinale nel 1982. La partita si giocherà domani, mercoledì, allo stadio Banco Guayaquil, di proprietà dell'Independiente del Valle, con l'arbitrato del peruviano Kevin Ortega.

