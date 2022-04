«The Kardashians»: cosa si sa del ritorno della socialite nel reality show di Star+?

Questo è il trailer ufficiale di «The Kardashians», con confessioni rivelatrici dei membri della famiglia. (Hulu/Star Plus)

La fine di Keeping Up with the Kardashians ha inaugurato una nuova era per la famiglia Kardashian/Jenner. Sotto il titolo di The Kardashians, le celebrità Kim, Kourtney, Khloe, Kendall, Kylie e Kris segnano il loro ritorno televisione per la prima volta in un formato esclusivo di un servizio di streaming. La piattaforma americana Hulu ospiterà questo nuovo reality show e, in America Latina, gli episodi saranno visibili tramite Star+.

Nel giugno 2021, il piccolo schermo aveva detto «addio» al clan di famiglia, ma subito dopo è stato annunciato che quasi tutti i membri del programma originale sarebbero tornati per continuare a raccontare i dettagli della loro vita personale e professionale. Tuttavia, è noto che le cose sono cambiate molto nella vita di questi influencer e imprenditori in pochi mesi.

Il dramma Kim, Pete e Kanye e più di quanto vedremo in The Kardashians

Kim Kardashian ha chiesto il divorzio dal rapper ed ex candidato alla presidenza Kanye West di fronte all'irreparabile crisi matrimoniale che ha minacciato la stabilità della sua famiglia. Sulla scia della loro scissione, la socialite iniziò inaspettatamente incontri l"attore e comico Pete Davidson . La relazione è stata confermata con fotografie di entrambi insieme, qualcosa che non andava bene al cantante e ha lanciato una serie di attacchi contro il suo attuale partner con post controversi sul suo profilo Instagram.

D'altra parte, Kourtney Kardashian ha il momento più bello della sua vita dopo aver iniziato una relazione romantica con il batterista Travis Barker; e Khloe Kardashian rimane single dopo aver rotto con il giocatore di basket Tristan Thompson (padre di sua figlia). Vero), di fronte allo scandalo della presunta infedeltà. Dalla parte di Jenners, Kyle aspetta il suo secondo figlio, il risultato della sua relazione con Travis Scott e sua sorella maggiore, Kendall, è ancora ferma nella sua decisione di non avere figli per continuare ad avere successo nella sua carriera di modella.

Anche Kris Jenner, la matriarca della famiglia, accompagnerà di nuovo le sue figlie in questa produzione di realtà e sarà responsabile della condivisione di alcuni segreti di loro, come la felicità di Kim da quando ha ripreso la sua vita romantica con Davidson e si è lasciata alle spalle il passato con West. Questa volta, Caitlyn Jenner non parteciperà alla serie di realtà.

Quando arriverà Star+?

I Kardashian debutteranno il 14 aprile nel catalogo Hulu per gli Stati Uniti States e su Star+ per l'America Latina . I primi episodi dovrebbero essere rilasciati inizialmente con lo scopo di dividere il resto della stagione in uscite settimanali per entrambe le piattaforme digitali.

CONTINUA A LEGGERE: