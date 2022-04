Sunedu offre un altro anno di attività alle università senza licenza

La Sovrintendenza Nazionale dell'Istruzione Superiore (Sunedu) ha ordinato che le università e le scuole di specializzazione a cui ha rifiutato la licenza, che hanno il periodo di risoluzione scaduto e che non hanno raggiunto un eccezionale estensione della cessazione delle attività, può mantenere il loro funzionamento entro un periodo massimo di un anno.

Secondo la risoluzione 030-2022-SUNEDU/CD del Consiglio direttivo, pubblicata questo martedì sul quotidiano ufficiale El Peruano, affinché questa estensione abbia luogo, le università e le scuole con una licenza negata devono informare Sunedu della registrazione dei loro studenti e degli accordi che hanno con altre università per procedere con i trasferimenti.

Il sovrintendente di Sunedu, Oswaldo Zegarra, ha parlato con RPP e ha affermato che la misura proposta implica che le università, il cui termine per la chiusura è di soli 2-3 mesi, possano continuare a fornire i loro servizi educativi fino a un anno. Il motivo per cui menziona è aiutare gli studenti che sono sul punto di finire in modo che possano completare i loro studi e per coloro che sono stati colpiti dalla pandemia.

«Per noi, lo scopo superiore dello studente è la cosa fondamentale, indipendentemente dalle istituzioni. Sunedu, all'interno di un processo di razionalità, ritiene che dobbiamo occuparci di esso. Ci sono più di ottomila studenti che beneficiano della misura «, ha affermato Zegarra.

RIMARRÀ VALIDO

Zegarra ha chiarito che i giovani che si diplomano in queste università con licenze scadute non avranno problemi a ottenere i loro titoli accademici una volta terminati gli studi.

«Nel piano di terminazione, una volta chiusa l'attività accademica, l'università è obbligata, entro 24 mesi, a rilasciare i titoli accademici in modo che i giovani possano finire le loro tesi e progetti di lavoro. Tutto questo è sorvegliato e, se non rispettano queste condizioni, cadono in procedimenti amministrativi sanzionatori con multe. Sfortunatamente, deve essere così, non possiamo tagliare questa possibilità (giovani)», ha avvertito.

UNIVERSITÀ AUTONOM

Nel corso degli anni, il Congresso della Repubblica ha creato diversi progetti di legge a beneficio delle università senza licenza in Perù. Sulla stessa linea, nel febbraio di quest'anno, è stata approvata la legge che propone di ripristinare l'autonomia e l'istituzionalità delle università peruviane, attraverso la modifica del Consiglio di amministrazione di Sunedu.

Alla fine di marzo, il voto è stato nuovamente preso su questa misura, poiché la deputata del Partito Viola, Flor Pablo, ha chiesto che il primo voto fosse riconsiderato, ma è stato negato dalla maggioranza del parlamento. Attualmente, il consiglio di amministrazione di Sunedu sarebbe composto da due rappresentanti delle università statali, uno di università private, uno di Concytec, uno di Sineace, uno di Minedu e un altro del Consiglio dei Presidi delle Associazioni Professionali del Perù.

È inoltre stabilito che il sovrintendente di Sunedu sarà eletto tra i suoi membri rappresentativi. I rappresentanti delle università che compongono il consiglio di amministrazione saranno eletti in un bando nazionale dai rettori delle università, con il termine del bando di gara in entrambi i casi di 30 giorni lavorativi.

La norma approvata specifica inoltre che i membri di questo consiglio sono eletti per un mandato di tre anni e non vi è alcuna rielezione.

