Sporting Cristal protesta contro Conmebol per la controversa decisione arbitrale a favore dell'Università Cattolica

Mortificato! È così che si sentono al club dello Sporting Cristal dopo quello che è successo nella Copa Libertadores e non c'è da meravigliarsi, dal momento che i Celesti hanno pareggiato 1-1 al L'Universidad Católica di Santiago, tuttavia, negli ultimi minuti c'è stata una commedia controversa che ha influenzato la partitura.

Cosa è successo? Succede che l'arbitro uruguaiano Leodan Gonzalez, allo Sporting Cristal contro l'Universidad Católica per il secondo appuntamento del Gruppo H della Copa Libertadores, abbia preso una mano inesistente da Percy Liza nell'area del cielo. Così, con un rigore, Fernando Zampedri ha segnato il gol della vittoria per la gente del posto e quella decisione ha generato disordini nella direttiva celeste.

E tutto è iniziato al 91° minuto quando all'inizio di un corner l'arbitro della partita, l'uruguaiano Leodán González, ha percepito la mano di Percy Liza dopo un colpo di testa nell'area dell'argentino Nehuén Paz, che probabilmente ha salvato non solo la sua squadra ma anche la testa del suo allenatore, il ha anche criticato Cristian Paulucci .

LA DIRETTIVA RIMENSE SI FA FORTE E FA LA SUA DENUNCIA ALLA CONMEBOL

Lo Sporting Cristal ha emesso una denuncia per la più alta entità del calcio sudamericano affermando il suo «clamoroso disaccordo» e «forte protesta» perché «una sanzione penale è stata inflitta» contro lo Sporting Cristal «dopo un chiaro uso della mano di un giocatore della squadra avversaria».

Per lo Sporting Cristal, la penalità presa a favore dell'Universidad Católica è stata una «decisione arbitrale», il che significa un grave danno per la sua istituzione, dal momento che gli è stato addebitato un rigore contro di lui che si è concluso con l'obiettivo del cileno squadra dandogli i tre punti della partita.

Oltre ad esprimere la sua posizione e alzare la voce di protesta, la direttiva rimense ha chiesto che «vengano prese misure appropriate e che siano date le sanzioni necessarie alla squadra arbitrale responsabile», poiché è chiaro che non saranno in grado di restituire i punti che considerano hanno perso, ma cercano di gettare le basi per il futuro.

Lo scopo della dichiarazione, secondo la squadra peruviana, è che questo tipo di situazione non si ripeta «per il bene del calcio sudamericano».

Sporting Cristal protesta ante Conmebol por el polémico fallo arbitral a favor de la U. Católica

Infine, il team guidato da Roberto Mosquera ha chiesto che il VAR fosse utilizzato fin dall'inizio della più alta competizione sudamericana per non «commettere errori grossolani dell'entità di ciò che è successo». La richiesta è stata rilasciata attraverso i loro social network ed è firmata dal presidente Joel Raffo Olcese.

Quando è la prossima partita dello Sporting Cristal per la Copa Libertadores?

Lo Sporting Cristal avrà la sua seconda visita alla Copa Libertadores e giocherà contro il Talleres de Córdoba, martedì prossimo 26 aprile alle 19:30 (ora peruviana),

Sporting Cristal: appuntamento fisso delle restanti partite del club celeste

mercoledì 4 maggio

- Sporting Cristal vs. Università Cattolica - Stadio Nazionale (21:00)

martedì, 17 maggio

- Sporting Cristal vs. Workshops - Stadio Nazionale (19:30)

martedì, 24 maggio

- Flamengo contro Sporting Cristal - Stadio Maracanà (19:30)

CONTINUA A LEGGERE