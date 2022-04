Rodrigo González dice che Florcita Polo sta approfittando del suo dramma familiare

Non lo hanno tollerato! Rodrigo González e Gigi Mitre erano sconvolti nell'apprendere che Florcita Polo ha commentato in un altro programma televisivo che si è sentita molestata dalle camere Amor y Fuego, che la seguono per scoprire la sua opinione sul presunta infedeltà del suo ancora marito Néstor Villanueva.

Secondo i conduttori televisivi, alla figlia di Susy Diaz non dispiace camminare attraverso diversi canali per parlare del suo dramma familiare, ma quando un giornalista del suo programma le si avvicina, gioca l'offesa.

Allo stesso modo, il popolare «Peluchín» ha sottolineato che Florcita Polo si troverebbe a fatturare con lo scandalo in cui ha recitato Néstor Villanueva, poiché per lei per partecipare ad altri programmi televisivi fa pagare una notevole somma di denaro.

« Perché si sta vittimizzando ora, perché non parla davanti alle nostre telecamere, perché non gli abbiamo offerto un bonus in mezzo? che è quello che è abituata a fare (...) fa il tour di vittimizzazione , il tour della pietà. Lei esce facendo tutto il suo discorso (discorso) come nuova consigliera», ha commentato Rodrigo.

La conduttrice di Amor y Fuego ha anche spiegato che fanno la stessa cosa degli altri media, cercando di farla condurre un'intervista; tuttavia, l'unica differenza che esiste tra loro è che la rivista Willax Television non le offre un pagamento in mezzo.

«(Ci dici stalker) per essere rimasto fuori e chiederti la stessa cosa che ti chiedono solo con un pagamento intermedio? Non capisco, quando sono coinvolti soldi non sono considerati molestie e quando non ti pago sono molestie? Non crediamo al tuo volto di 'divento la vergine del popolo' », ha aggiunto.

Da parte sua Gigi Mitre ha chiesto a Florcita di smetterla di chiamarli stalker, perché quello che fanno è un lavoro e non hanno commesso alcun crimine. «Ti conosciamo, sappiamo come lavori... non chiamateci stalker perché quello è un crimine, non partiamo perché perdi fuori», ha aggiunto.

Per concludere, Rodrigo González ha sottolineato che grazie all'ampay che hanno fatto a Néstor Villanueva, diversi media l'hanno contattata e lei è stata in grado di promuovere i suoi abiti. «Se non siete abbastanza con la distribuzione che c'è, non firmarci di bulli», ha aggiunto.

Rodrigo González ha scatenato tutta la sua indignazione contro Florcita Polo perché ha detto che si sentiva molestata dalle telecamere Amor y Fuego.

FLORCITA SI LAMENTA DELLA STAMPA

Florcita Polo sul set di América Hoy per parlare della sua separazione da Néstor Villanueva. La presuntuosa Susy Diaz ha chiarito che sarebbe stata l'ultima volta che ne avrebbe parlato e ha chiesto alla stampa di smettere di cercarla in modo che potesse continuare a parlare del suo marito immobile.

«Tutto questo è molto complicato per me, sono scappato dal lasciare i miei figli a scuola; tuttavia, devo continuare a lavorare, continuare ad andare avanti, ma è già troppo, molta stampa mi sta cercando. Rispetto il loro lavoro sulla stampa e tutto il resto, ma devono anche rispettare il silenzio di una persona quando non si sente bene «, ha affermato Flor Polo Díaz.

CONTINUA A LEGGERE: