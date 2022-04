Quando fermeranno lo sterminio? Un altro leader sociale assassinato in Colombia, questa volta a Putumayo

Senza una soluzione sostanziale allo sterminio che i leader sociali hanno subito nel paese da quando è stato firmato l'accordo di pace tra lo Stato colombiano e la guerriglia estinta delle FARC, è stato riportato ancora una volta l'omicidio di un leader sociale. Questa volta la vittima era Pedro Baquero Cárdenas, che per anni ha ricoperto vari incarichi nel Community Action Board del villaggio di Independencia, che appartiene all'ispezione in Arizona del comune di Puerto Caicedo (Putumayo) nel sud della Colombia.

Secondo Caracol Radio, un gruppo di uomini pesantemente armati ha fatto irruzione nella casa del defunto, che è stato ucciso con diversi colpi di armi da fuoco.

Nel frattempo, sul portale di notizie digitali Cuarto de Hora, hanno citato un documento in cui il Putumayo Human Rights Network conferma l'omicidio del leader sociale che era stato riconosciuto per 20 anni per il suo lavoro con la comunità.

«Gli hanno sparato a sangue freddo; in mezzo all'ansia e all'emergenza, la comunità del villaggio è riuscita a prendere un'ambulanza, ma purtroppo muore sulla strada per l'ospedale», hanno detto nel comunicato.

Hanno sottolineato che l'omicidio di Baquero ha materializzato le minacce a cui i leader sociali, i difensori dei diritti umani e l'ambiente sono stati sottoposti in quella zona del sud del paese.

Nel frattempo, su La W, il coordinatore del Putumayo Human Rights Network, Yuri Quintero, ha sottolineato che Baquero è stato vittima di minacce.

«È stato sfollato dalla sua comunità d'origine più di due mesi fa a causa della maggiore presenza di gruppi fuorilegge a Puerto Caicedo. L'area rurale di questo comune si trova in una situazione di rischio molto alto a causa della presenza di questi attori del conflitto», ha detto.

Quintero ha aggiunto che il leader sociale era tornato alla popolazione per una celebrazione con la famiglia di sua moglie e che il suo omicidio è avvenuto in mezzo alla disputa sul territorio che questi gruppi illegali hanno perpetrato in quella zona della Colombia che ha portato al confino e allo sfollamento forzato.

Questo flagello non è stato fermato nel Paese dal 2016, quando è stato firmato l'accordo di pace con le FARC estinte, e solo nei primi tre mesi di quest'anno si registra un record di 15 omicidi di persone che lavorano per le comunità, secondo i dati gestiti dall'Istituto per lo sviluppo e la pace Studi (Indepaz).

Questi omicidi sono avvenuti nei dipartimenti di Bolivar, Boyacá, Choco, Caqueta, Cauca, Putumayo, Norte de Santander, San Andrés Isla e Tolima.

Secondo i dati di Indepaz, durante il terzo mese del 2022 ci sono stati 9 massacri che hanno lasciato una cifra di 36 morti, tre in più rispetto allo stesso mese del 2021, in cui sono stati registrati anche 9 massacri ma in cui sono state uccise 33 vittime.

«Nel mezzo dei massacri ci sono state vittime minori come quello che è successo a Balboa (Cauca), dove sono stati assassinati Rubenia Arada, il quattordicenne Brandon Mesa e l'undicenne Maikol Cabrera. Queste persone sono morte dopo che uomini armati sono arrivati sparando a un gruppo di persone che stavano transitando attraverso l'area del quartiere di Bolivar «, ha detto Indepaz sul bilancio.

In questa direzione, Indepaz ha anche spiegato che durante il primo trimestre del 2022 è aumentato il numero di omicidi e massacri contro i leader sociali, trattandosi di una tendenza alla violenza che stupisce il Paese.

Secondo i dati, 48 leader e difensori dei diritti umani sono stati uccisi in Colombia; 42 sono stati registrati nel 2021. Inoltre, il primo trimestre del 2022 supera anche il numero di massacri registrati nello stesso periodo dello scorso anno, da 23 massacri con 84 morti nel 2021 a 27 massacri con 94 morti finora nel 2022.

