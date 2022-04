Pharaoh Love Shady vs. Residente: cosa dicono i testi della sua nuova canzone

Freestyle made in Arequipa. A marzo, la scena musicale latinoamericana si è fermata quando René Pérez, noto come Residente, ha lanciato uno «sparatutto» contro J Balvin. Questa canzone è stata eseguita insieme al produttore argentino Bizarrap come parte della sua serie BZRP Music Sessions. Dopo la sua uscita, molti artisti erano presenti sui loro social network per mostrare il loro sostegno a ciascuno. Tra questi c'era il faraone Love Shady, che è diventato popolare su Internet con le sue canzoni virali e il suo modo di vestire. Se dobbiamo associarlo a un altro personaggio, questo sarebbe Tongo o la Tigress of the East a causa dell'impatto che ha avuto sulle piattaforme digitali.

Quando è stata pubblicata la canzone dell'ex cantante di Calle 13, il giovane di Arequipa ha espresso il suo totale sostegno al colombiano, suggerendo che avrebbe «fatto qualcosa» per esprimersi su ciò che è successo. Sono passate un paio di settimane e ha già sorpreso i suoi seguaci, e curiosi, con la pubblicazione della sua «tiradera», che ha intitolato come «Rip [R] esentido (sessione di freestyle #13)».

La canzone è stata prodotta dalla sua etichetta discografica Híbrido Gang Music. Per condividere la notizia, hanno usato il loro account Instagram ufficiale in cui hanno usato un'immagine di René Pérez con le lacrime sul viso, accompagnata dal seguente messaggio: «Abbiamo ascoltato il suo manico dell'artista e sicuramente il quartiere di [R] esentido, non c'è dubbio su questo. Andiamo».

Infine, il 12 marzo, è stato rilasciato ufficialmente il video musicale della sua canzone, che è rapidamente entrato nelle migliori tendenze su YouTube. In poche ore ha raggiunto 1 milione di visualizzazioni. Questo «pull» è disponibile anche su Spotify, Apple Music e Deezer.

Faraón Love Shady lanza tiradera a Residente. Créditos: YouTube.

LETRA RIP RESENTIDO

A differenza del tema Residente, che è durato 11 minuti, è stato sviluppato in 3 minuti. Secondo quanto mostra nel video musicale, la registrazione sarebbe stata fatta ad Arequipa, dove è nato Jesús Valle Choque, il vero nome di «il dio della versatilità». Qui puoi trovare il testo completo della canzone dedicata a Residente:

Raaaaa!

Il faraone Love Shady è arrivato

Per lasciare il risentimento

Vale la pena 'in questo panino con salsiccia

Non sei troppo

Ti vendi per delle patatine

Anche Que sepan

che tu mangi la mia salsiccia

Critichi l'hot dog

qui lo abbassiamo con la chicha

Raaaaa!

Pharaoh Love Shady Suono bene non fallisco

Sei una copia di «Slim Shady», Eminem, sono svenuto

La peggior giuria della battaglia dei galli

Non sarebbe niente se non fosse per White Lion.

In passato hai detto di essere autistico

Solo per nascondere il tuo fanatismo comunista

So che in fondo sei anche razzista

Ricorda che anche Chavez era un terrorista

L'unico filosofo del rap si chiama Vico

Lo metti insieme all'Aldo accanto a lui, rimani ragazzo

Cos'era, René, ti stai preoccupando per i ragazzi

Prendi una faccia per i poveri, ma vivi come ricchi

Non ti vergogni di avere così tanti premi

Devi buttare via Balvin, non è geniale.

Usi l'odio per migliorare la propria carriera

Quindi corri e ti alleni nello stesso modo in cui sei rimasto fuori

Calle 13, residente o in visita

Sei un cantante, attivista o studente?

Ti spezza il sedere, non sei nemmeno mio nemico

Da quando sono nato, quelli nella parte posteriore sono venuti con me.

Alla fine, lascia che chi vuole entrare in te muoia

Sono la nuova era e questa è multivirale

Non hai pubblicato un album dal 2017

E lo lascio nel profondo come quel pazzo, osare tete

Dopo lo scandalo tra Residente e J Balvin, il faraone Love Shady ha pubblicato una canzone rivolta al rapper. Video: YouTube/Faraone Love Shady.

Vale la pena 'in questo panino con salsiccia

Non sei troppo

Ti vendi per delle patatine

Anche Que sepan

che tu mangi la mia salsiccia

Critichi l'hot dog

qui lo abbassiamo con la chicha

R-E-N-E

Non puoi passare un anno senza TV

Accetta il fatto che anche tu sia dipendente dalla fama

Quando nessuno parla di te, piangi e urli nel tuo letto

Quando vedi vincere l'altro uomo, diventi isterico.

Sono originale in questo gioco e il tuo generico

Ricordi quando hai colpito quel tifoso in Messico?

Sono la voce di John, lo schizofrenico

Ti ucciderò e per me questo è un freestyle

È arrivato il giorno della tua morte e non siamo alle Hawaii

Vivo nel villaggio, la sierra, dove ronzi le budella

Residente ti trascinerò da Trujillo ad Arequipa

Hai tirato fuori uno sparatutto nel bel mezzo di una guerra

Generando più violenza non vuoi questa terra

Le pompe tra Russia e Ucraina non le consumano

Da così tanto fuoco nelle lettere hai fatto una cortina fumogena

Sei un ipocrita, non rappresenti la mia scuola.

Ci è voluto molto per accettare che all'interno è pa 'Cosculluela

Indossi la polo Canserbero nei tuoi video

E nella vita non lo hai sostenuto, non ti credo niente

Sei già in pensione, la tua età sta scomparendo

Ti contraddici, non dai un esempio alla società

Non puoi essere re se hai il male nel profondo

Ehi, René, non conosci la verità

Raaaaa!

Il faraone Love Shady è arrivato

Per lasciare il risentimento

Vale la pena 'in questo panino con salsiccia

Non sei troppo

Ti vendi per delle patatine

Anche Que sepan

che tu mangi la mia salsiccia

Critichi l'hot dog

qui lo abbassiamo con la chicha

CONTINUA A LEGGERE