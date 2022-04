Pasqua: quali sono le località più vicine al CDMX e quanto costano

CIUDAD DE MÉXICO, 01ABRIL2021.- Decenas de capitalinos acudieron a nadar y a disfrutar las vacaciones de Semana Santa en el Balneario El Elba, ubicado en Calzada Ignacio Zaragoza, alcaldía Iztapalapa. Debido al marco del Semáforo Naranja por la pandemia del Covid-19 la capacidad es de un 60% en un horario de 9:30 a 16:30 horas. FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

Le vacanze di Pasqua sono dietro l'angolo e sebbene non tutti possano avere più di due giorni liberi a causa dei loro giorni lavorativi, ci sono alternative per tutti per uscire dalla routine. Vicino a Città del Messico ci sono un gran numero di centri termali con i quali gli abitanti della capitale possono divertirsi un po' o riposarsi.

Sebbene gli stati che circondano la capitale del paese abbiano un'ampia varietà di parchi acquatici, CDMX ospita anche alcuni centri termali. Uno di questi si trova nella parte orientale dell'entità, su Calzada Ignacio Zaragoza nell'ufficio del sindaco di Iztapalapa, e il suo ingresso costa $80 pesos se sei un adulto ma per i bambini costa $70 pesos, secondo la sua pagina ufficiale di Facebook.

Balneario Elba ha scivoli e piscine per il divertimento degli abitanti di Iztapalapa e dei sindaci circostanti. La sua posizione esatta è: Calzada Ignacio Zaragoza 2325, colonia Santa Martha Acatitla Sur, CP 09530. Ogni giorno aprono alle 9:30 e chiudono alle 16:30.

Cerca de la CDMX podrán encontrar una gran variedad de balnearios y aguas termales (FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM) Graciela López | Graciela López

Un altro di quelli che si trovano nel CDMX è la Spa di Bosque de Aragon, che ha grandi piscine per tutte le età nei suoi 5,2 ettari di estensione. Tuttavia, per poter nuotare senza problemi devi seguire alcune regole: usa la crema solare e indossa lycra o costume da bagno che non sia di cotone. Il suo biglietto d'ingresso è di $61 pesos a persona ed è aperto dal martedì alla domenica, dalle 6:00 alle 18:00 La sua posizione esatta è: Bosque, Av. José Loreto Fabela s/n, Pueblo de San Juan de Aragon, Gustavo A. Madero, 07979.

Con un vicino della capitale, nello Stato del Messico, è il comune di Ixtapan de la Sal, che ospita il parco acquatico di Ixtapan dove si può godere delle sue sorgenti termali e di varie attività da fare come la zipline. Ingresso generale per gli adulti: $230, mentre per i bambini è di $120, tuttavia, per i bambini di altezza inferiore a 0,90 metri, è gratuito.

D'altra parte, nel parco acquatico Ex Hacienda de Temixco puoi goderti una piscina a onde, scivoli e un gran numero di aree giochi per i più piccoli che rendono le loro vacanze pasquali un'esperienza indimenticabile. Il suo costo per adulto è di $290 pesos e $210 per i neonati. Questo si trova a soli 5 chilometri da Cuernavaca, Morelos.

Las grutas de Tolantongo es uno de los parque acuáticos favoritos de los capitalinos (Foto: Archivo WEB del sitio oficial de las Grutas de Tolantongo)

Sempre a Morelos, il Parco Naturale Ecoturistico di Las Estacas è uno dei più riconosciuti nell'entità. Sebbene non abbia i prezzi più bassi, offre molte opzioni per trascorrere più di una notte e divertirsi nei giorni che desideri. Il suo costo d'ingresso è di $460 pesos per gli adulti, $125 pesos per i neonati e gratuito per quelli con meno di 0,90 metri. Una cosa che spicca di questo luogo è che offre ai suoi visitatori la possibilità di entrare nella sua spa per dimenticare tutte le preoccupazioni.

Le grotte di Tolantongo si trovano nel comune di San Cristóbal di Cardonal a Hidalgo, e i loro costi di ingresso sono di $150 pesos a persona ed è importante ricordare che tutti i pagamenti sono in contanti, oltre ad essere al giorno. Questo biglietto ti dà la possibilità di entrare in tutte le attrazioni come la grotta, il tunnel, il fiume, le piscine, le piscine termali, i ponti sospesi, le cascate, tra gli altri. La validità è dalle 7:00 alle 20:00 e i bambini sotto i 4 anni sono gratuiti. Il parcheggio costa 30 pesos al giorno.

