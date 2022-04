Nel Michoacán, donne e bambini rappresentano il 71% delle persone che soffrono di sfollamenti forzati

Il governatore di Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, ha installato il Comitato interagenzia Michoacán per la cura dello sfollamento forzato il 12 aprile

È stato attraverso questo evento che il funzionario ha annunciato che l'entità ha registrato 12.000 sfollati negli ultimi 7 anni, di cui il 71% sono donne, che sono costrette a lasciare l'entità insieme ai loro figli.

Inoltre, ha spiegato che i motivi per cui migliaia di persone hanno dovuto lasciare le loro case sono principalmente le minacce che subiscono dalla criminalità organizzata e dalla violenza nelle loro comunità.

Ha anche commentato che la migrazione interna si è verificata in 40 dei 113 comuni dell'entità. La destinazione principale dove va la maggior parte delle persone costrette a lasciare lo stato è Tijuana, Baja California.

I comuni con il maggior numero di sfollati sono: Apatzingán, Aguililla, Jacona, Lazaro Cardenas, Maravatío, Morelia, Mujica, Tarimbaro, Tacámbaro e Uruapan.

Pertanto, il governatore ha affermato che la tavola rotonda risponde al problema, con essa cercherà di prendersi cura delle vittime derivate dalla criminalità organizzata e violate dall'indice di povertà esistente nella regione.

Secondo il rapporto annuale della Commissione messicana per la difesa e la promozione dei diritti umani 2020 (CMDPDH), Michoacán è stato uno degli otto stati con il maggior numero di sfollati (gli altri sette stati sono Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa e Sonora).

Nello stesso rapporto, sono stati registrati tre episodi di violenza che sono stati dannosi per provocare lo sfollamento di 1.499 persone. I comuni colpiti erano Aguililla, Buenavista Tomatlán e Tepaltepec.

Il 4 aprile, le autorità federali hanno annunciato il rafforzamento della sicurezza nel Michoacán occidentale, questo dopo che il cartello di nuova generazione di Jalisco (CJNG) effettuerà tre attacchi armati contro le autorità municipali, statali e federali sul cosiddetto «braccio della morte»

Questo spazio, che si caratterizza come una striscia di confine tra Michoacán e lo stato di Jalisco, prende il nome dalle continue sparizioni e omicidi che avvengono nella zona.

Va notato che da gennaio a febbraio 2022, Michoacán è stato lo stato con la più alta percentuale di casi di femminicidio e omicidi intenzionali. In questo periodo, ci sono stati 490 casi, collocandolo solo davanti a Colima.

Inoltre, secondo i dati del Sistema di Pubblica Sicurezza, dal 2006, con la dichiarata Guerra al Narco, una misura attuata dall'ex presidente Felipe Calderón, l'aumento della violenza a Michocán è aumentato, una tendenza che non si è invertita da più di 15 anni.

Secondo i risultati pubblicati dall'INEGI, tra marzo 2015 e marzo 2020 251.513 persone sono state costrette a cambiare residenza all'interno del Paese a causa di insicurezza criminale o violenza, e 24.175 hanno dovuto farlo a causa di disastri naturali

Secondo il monitoraggio in corso da parte della Commissione messicana per la difesa e la promozione dei diritti umani (CMDPDH), nel gennaio 2021 almeno 620 persone sono state costrette a trasferirsi internamente a causa delle violenze in Messico.

Zirándaro, a Guerrero, era il comune con la più alta percentuale di persone che hanno cambiato residenza a causa di insicurezza o violenza.

